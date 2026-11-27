Camilo Durán se ha ganado un estatus diferente en Europa con sus goles. El nacido en Santa Marta dio el salto al Celtic de Escocia al inicio de la temporada y logró acoplarse muy rápidamente.

Tanto en la liga local como en la Europa League donde su club está compitiendo, el delantero es habitualmente uno de los anotadores de los suyos. Eso hace que se despierte el interés en ligas top como la de Inglaterra, de donde vendría en pocos días una oferta.

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Según lo reveló el medio TeamTalk: “El Leeds United conoce las posibilidades de realizar una importante operación de fichajes en enero contra el Celtic, un goleador explosivo”.

Sin decir el nombre, pero poniéndolo en la imagen de referencia de la nota dieron a conocer que se trataba del delantero que ya cuenta con algunos partidos con la Selección Colombia de Mayores.

Negocio de alto valor para Celtic

Para el conjunto de Premier League no será sencillo contratar a Durán en el mercado de inicio de año que se avecina.

Aunque el interés esté, el dinero que aseguran va a pedir Celtic es alto. En plena temporada dejar ir a su goleador no es algo que los motivo y consideran en Glasgow que si lo retienen un tiempo más, en seis meses podrán cobrar mejor a un postor más atractivo.

El medio que dio a conocer el rumor en suelo inglés precisó: “El deseo del Leeds United de reforzar su ataque ha llevado a los Whites a fijarse en el Celtic y en la estrella colombiana en plena forma, Camilo Durán, aunque algunas fuentes insisten en que se necesitaría una “oferta extraordinaria” para convencer a los Bhoys de vender a su juga dor estrella a mitad de temporada”.

“A pesar de ese creciente interés, las fuentes insisten en que cualquier traspaso en enero resulta extremadamente prohibitivo para el Leeds y que el jugador exigiría un precio altísimo”, aceptan sobre lo complejo de un acuerdo en próximos meses.

Del atacante nacional le resaltan su versatilidad en la delantera: “Duran es capaz de liderar el ataque o jugar por la derecha, y esa versatilidad supone otro atractivo para el Leeds y sus otros pretendientes”.

¡¡AGÓNICO GOL COLOMBIANO!! Impresionante salto de Camilo Durán, para elevarse más alto que todos y hacer delirar con el 2-1 final al público del Celtic que viajó a Portugal, para alentar a su equipo vs. Torreense. 📺 Toda la #UEL por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/rxgwgFbIgp — SportsCenter (@SC_ESPN) November 26, 2026

Posterior a ello, recalcan en que no se ve tan viable que se llegue a bune puerto: “Según algunas fuentes, cualquier acercamiento formal durante el mercado de invierno implicaría una valoración muy superior a la cantidad que el Celtic pagó hace tan solo cinco meses, y se necesitaría una “oferta extraordinaria” para convencerlo de marcharse después de tan poco tiempo".

Hoy día Durán tiene un costo de 6 millones de euros, según Transfermarkt. Dicha cifra está muy alejada de lo que en realidad será un monto de negocio para que Celtic considere dejarlo ir.

Y en los medios ingleses son consciente de ello: “Duran costará una fortuna en enero. Los clubes interesados ​​tendrán que pagar ese precio extra o tener paciencia hasta el próximo verano, cuando sea más probable que se llegue a un acuerdo que beneficie a todas las partes".

Habrá que ver cómo avanza todo y si el crecimiento acelerado de Durán se sigue produciendo en Europa.