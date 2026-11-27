Kevin Viveros volverá a Europa. El atacante de Selección Colombia, que en los últimos meses ha sido la sensación en Brasil con Athletico Paranaense, está a punto de ser nuevo delantero del CSKA Moscú de Rusia.

Durante las últimas semanas se ha mencionado el negocio y este viernes ya lo dan como un hecho especialistas en el mercado de pases.

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El periodista argentino Germán García Grova ha publicado en las últimas horas que ya existiría un “acuerdo TOTAL entre Paranaense y CSKA por Kevin Viveros US$20M + US$7M en bonos”.

De momento, lo que no permite que se dé como oficial por parte de los clubes son “pequeños detalles en el salario del colombiano hacen que la operación no esté cerrada”.

No obstante, dichas cuestiones serían mínimas y pronto se vendría la firma del exjugador de Atlético Nacional hasta 2030. “Una vez limadas las diferencias firmará por cuatro temporadas”, cierra García Grova.

Cifras que lo regresan a Europa

El delantero colombiano se convirtió en una de las principales figuras del Athletico Paranaense, con números que lo ubican entre los atacantes más determinantes del campeonato y que respaldan su crecimiento lejos del fútbol colombiano.

En la temporada 2026, Viveros acumula 21 goles y cuatro asistencias en 36 partidos oficiales, entre el Brasileirao y la Copa de Brasil, cifras que lo convierten en el máximo artillero de la liga brasileña. Su promedio goleador, cercano a un tanto cada 132 minutos, refleja la contundencia que ha exhibido durante el año.

Kevin Viveros, goleador colombiano del Brasileirao Foto: Getty Images

Con 26 años, el atacante vive uno de los mejores momentos de su carrera. Después de su paso por Atlético Nacional y otros clubes, entre ellos una breve experiencia en el fútbol europeo al militar en el F. K. Sarajevo de la Liga Premier de Bosnia y Herzegovina, Viveros encontró en el Paranaense la continuidad y confianza necesarias para dar un salto de calidad.

Su presente goleador no solo representa una buena noticia para el club, sino también una carta importante para sus aspiraciones de volver a la Selección Colombia.

Con la Tricolor estuvo recientemente convocado para las fechas Fifa que se desarrollaron en el segundo semestre del año que está por acabar.

Ante la necesidad de ver nuevos delanteros para suplir los de la generación anterior, Néstor Lorenzo le dio la chance a Viveros frente a México, Paraguay y Perú.

El atacante sumó 100 minutos en los tres compromisos: disputó 25 frente a México, 45 contra Paraguay y 30 ante Perú. Sin embargo, cerró la fecha Fifa de septiembre-octubre sin goles ni asistencias, quedándose corto en su intento de aprovechar la oportunidad en el frente de ataque.

Para la pasada doble fecha contra Chile no fue llamado por el DT argentino.

En 2027 ya estará en Rusia y se espera que siga con la racha goleadora para seguir estando en la consideración de Colombia que necesita un nuevo ‘9′ que le dé garantías para los años venideros.

Atlético Nacional celebra el trato

El club verdolaga tiene el 30% de sus derechos deportivos,mientras que el 70% restante le pertenece al Athletico Paranaense. Esto, automáticamente, hace que Atlético Nacional se frote las manos.

Marino Hinestroza y Kevin Viveros cuando ambos pertenecían a Atlético Nacional. Foto: Colprensa - David Jaramillo

Si el negocio se termina cerrando por 27 M, Nacional podría recibir un máximo de 7.5 millones de euros gracias a ese 30% que aún posee por los derechos del jugador. Las próximas semanas serán determinantes en Brasil y Rusia, mientras que en Guarne esperan el anuncio oficial.