Jennifer Barreto, la puertorriqueña que acaba de convertirse en Miss Universo 2026, no siempre imaginó su futuro frente a las cámaras ni sobre una pasarela. Antes de entrar al mundo del modelaje, la joven tenía otro objetivo, y era convertirse en deportista y llegar a representar a su país en el voleibol.

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La coronación se llevó a cabo el martes 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico. Allí, la nueva soberana de la belleza obtuvo el título y tomó el relevo de Fátima Bosch.

Aunque ahora su imagen está ligada a los concursos de belleza, el deporte ocupó un lugar importante desde su infancia.

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Jennifer nació el 17 de diciembre de 1998 y comenzó a practicar voleibol cuando tenía seis años. Con el paso del tiempo, fue desarrollando habilidades en esta disciplina y mantuvo en entrenamiento como parte de su rutina escolar.

Durante esa etapa formó parte del Club de Voleibol Playeras de Isabela. Su meta era avanzar en el deporte y alcanzar un lugar en la Selección Nacional de Puerto Rico. Sin embargo, una lesión cambió el rumbo de sus planes y terminó alejándola de las canchas.

En una entrevista con el medio Primera Hora, la joven explicó que sufrió una lesión en el hombro derecho y necesitó una cirugía.

Esa situación le impidió continuar con el camino que había imaginado como voleibolista.

“No logré jugar con la selección nacional de Puerto Rico porque me lastimé el hombro derecho y tengo una cirugía”, contó la nueva Miss Universe al recordar aquella etapa.

La historia volvió a llamar la atención luego de que corrieran en redes sociales fotos de Jennifer durante sus años como deportista. Las imágenes despertaron comentarios entre usuarios que compararon aquella apariencia con la que luce actualmente como reina de belleza.

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Parte de las reacciones se centraron en el cambio físico de la puertorriqueña y en los posibles retoques estéticos que, según comentarios publicados en redes, explicarían algunas diferencias.

Más allá del debate sobre su apariencia, el pasado deportivo de la nueva Miss Universe muestra una faceta menos conocida de Jennifer. Su historia también está marcada por una meta que no pudo concretar debido a una lesión, una experiencia que la obligó a replantear sus planes y abrirse camino en otra actividad.