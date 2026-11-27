Tras su eliminación de ‘MasterChef Celebrity’, Verónica Orozco estuvo como invitada especial en el matutino Buen Día Colombia, donde tuvo la oportunidad de hablar sobre su paso por este famoso concurso de cocina y hacer un balance de todo lo que vivió durante su participación.

En medio de la conversación, la actriz recordó los diferentes retos a los que tuvo que enfrentarse, las experiencias que le dejaron los fogones y los momentos que marcaron su recorrido por la competencia. Además, habló sobre una acción de la chef mexicana Belén Alfonso con una de sus preparaciones que no le agradó nada.

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Dicha situación se presentó justo el día de su salida del reality al presentar una cazuela de fríjoles que no convenció por completo al jurado. Según Verónica, durante el desarrollo del reto se sintió tranquila, ya que jamás imaginó que la receta que había elegido terminaría convirtiéndose en el motivo de su eliminación del concurso.

Sin embargo, la actriz sí confesó que en el proceso de preparación hubo una sugerencia de Belén con la que, incluso después de su despedida del programa, estuvo en total desacuerdo. “A mí mi mamá me enseñó que a los fríjoles se les hecha un poquitico de panela, yo les agregué un poquitico de panela, no creo que hayan estado dulces tampoco, pero yo creo que en México sí están acostumbrados al frijol refrito que es muy salado, entonces para ella fue raro ese sabor”, contó.

Enseguida, Verónica Orozco mencionó que, aunque intentó explicarle el motivo por el que había decidido combinar aquellos sabores, pues se trataba de una mezcla tradicional en su hogar, finalmente la experta optó por darle al plato el toque que consideraba adecuado, una decisión que no fue de su agrado y que terminó generándole bastante molestia.

“Yo sí tengo que reconocer que cuando Belén le hecho esa cantidad de sal a mi cazuela me puse furiosa, no lo demostré, pero dije: ‘no esto no se hace, no’. Ahí si estuve totalmente en desacuerdo con lo que ella dijo”, admitió.

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De hecho, también confesó que, al probar el plato una vez finalizado el proceso, ella misma se dio cuenta de que no sería una preparación que pediría en un restaurante y que, de encontrarla en esas condiciones, incluso la devolvería.

Por esta razón, aseguró que comprende la decisión de los jurados y reconoce que su eliminación fue consecuencia del resultado que presentó durante el reto. “Lo peor de todo es que yo la quiero, ella me parece un ser fantástico, es única”, concluyó la actriz, dejando claro que pese a su desacuerdo con Belén, la chef se ganó un lugar especial entre sus afectos.