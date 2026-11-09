Verónica Orozco y Martín de Francisco se ubicaron en el ojo mediático hace varios años, debido a una relación que sostuvieron a inicios de los años 2000. La famosa actriz y el periodista cautivaron con su unión, la cual duró un tiempo y fue centro de reacciones.
A pesar de que esta historia terminó tiempo atrás, muchos la recuerdan tras la participación de la artista en la actual temporada de MasterChef Celebrity y Mujeres a la plancha, donde ha cautivado con su voz y talento.
¿Cómo fue la relación de Verónica Orozco y Martín de Francisco?
La famosa actriz se conoció con el locutor en 2007, luego de que había terminado su relación de cinco años con Rodrigo Triana, reconocido director de televisión y cine. Los dos coincidieron en una campaña publicitaria y crearon un vínculo inesperado, ennoviándose y enamorándose.
“Al principio era una campaña publicitaria, pero luego nos fuimos enamorando”, dijo la celebridad en diálogo con Diva Rebeca, personaje de Omar Vásquez.
Verónica Orozco y Martín de Francisco compaginaron durante un tiempo, decidiendo unir sus vidas bajo el sacramento del matrimonio. Ambos llegaron al altar, consolidaron su amor y vivieron una etapa bonita.
No obstante, las cosas se transformaron y comenzaron a darse cambios dentro del matrimonio, por lo que decidieron terminar y continuar como amigos.
“Después de un tiempo ya dijimos que nos iba mejor como amigos y para qué nos casábamos, pero nos queríamos mucho y la pasábamos muy bien juntos. Era una linda amistad y nos reíamos mucho, pero llegó un momento en el que no éramos compatibles en ciertas cosas”, aseguró en la charla.
Martín de Francisco, por su parte, habló tiempo atrás de lo que habría sucedido en una de sus relaciones, apuntando que su afición al fútbol fue la que pasó factura y terminó afectando la dinámica.
Verónica Orozco se enamoró de Juan Sebastián Restrepo en 2011, convirtiéndose en madre de Violeta. En cuanto al locutor, se dio una oportunidad en 2019 con Ana Egurrola, con quien se volvió padre de Antonia.