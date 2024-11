Martín de Francisco se destapó sobre ‘adicción’ que lo hizo terminar una relación amorosa: “No lo soportó”

“Sí, es cierto que yo veía muchos partidos. Yo trabajo en eso y me veo en un fin de semana, tranquilamente, veinte partidos si puedo, es muy agradable. Es muy chévere porque uno está como en una cueva, entonces, para llegar a adentrarse al mundo de uno, hay que tener una ruta especial y yo me ‘enconcho’ ahí ”, dijo ante los micrófonos, proyectando un humor bastante único.

“Una relación se terminó por ello. Ella no lo soportó, odia el fútbol, lo desprecia… y a mí me fascina, el fútbol es una locura, me encanta, por ejemplo, la Liga inglesa, y yo siento como que no estoy trabajando. Si no tuviera el programa de radio, haría lo mismo, vería quién hizo el gol y eso”, agregó, señalando que todo quedó ahí por estas diferencias.