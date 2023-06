Martín de Francisco se sinceró sobre una adicción que casi lo mata

Martín de Francisco ha pasado por proyectos como La Tele, El Siguiente Programa, Radio City, y más recientemente La Tele Letal; además, estuvo en Peláez y De Francisco junto al periodista deportivo Hernán Peláez, lo que lo ha mantenido vigente a pesar del paso de los años.

El reconocido presentador reveló que tendrá una hija y que además, se enteró hace cuatro años que es papá de un joven. - Foto: Foto: video 'La Tele Letal'. YouTube Canal REDMÁSTV

Por más de 30 años ha estado en el mundo de la farándula, cosa que lo ha hecho llevar una vida de excesos y de toma de decisiones que por poco lo llevan a la muerte. Se trató de un oscuro momento que contó en el programa Los Informantes de Caracol Televisión, donde narró que era adicto al éxtasis, pero recientemente dejó saber de otra, el alcohol.

En un video publicado por el canal de YouTube, Sí se puedcast, habló de fútbol, de política y además, de su vida íntima. Uno de los conductores del programa se refirió a De Francisco como “el genio loco”, a lo que él se refirió que había tenido varios momentos de excesos.

“Soy dipsómano. Me la paso tomando líquido porque yo tomaba mucho trago antes. Hace unos años me tocó dejarlo. Mi esposa en ese momento me echó de la casa. Es una historia muy linda de superación (risas). Estuve a punto de cirrosis, estaba fucsia, con los poros muy abiertos. Tomaba todos los días”.

Ante esto, el presentador quiso preguntarle por qué había llegado a ese punto, a lo que Martín aseguró que las drogas lo llevaron a volverse adicto también a beber.

“En la rumba la pasé rico. Me encantaba andar en calzoncillos en los sitios públicos. Era delicioso. A la gente le molestaba y le incomodaba eso porque a mí me gustaba usar los calzoncillos muy pequeños y apretados. Después del cuarto día tenía esa parte muy marcada y me daban hasta varices”, contó.

Después de todo eso y llegar a tocar fondo, Martín de Francisco contó en el diálogo que decidió hacer un cambio en su vida, pues sabía que si seguía así no iba a durar mucho tiempo.

“Terminé en una clínica de rehabilitación y desde ahí no tomo, si me das agua puedo estar tomando sin parar durante una hora y voy a estar orinando… es más, ¿tienen pato? (risas)”.

El presentador manifestó que tuvo momentos oscuros en su vida. Foto: tomada de Instagram @menchodefrancisco - Foto: @menchodefrancisco

Contó que su exesposa lo echó de la casa y estaba perdiendo prácticamente a toda su familia debido a la adicción, “es una historia bonita, de superación. Yo tengo muchísimo mérito. Presentar en Telecafé o Telepacífico, después de estos momentos tan duros…”.

Sobre política se refirió a que perdió algunos trabajos por dar su opinión, “Me echaron de un par de trabajos por eso. Me puse a hablar de Marta Lucia Ramírez y hay gente a la que no le parece porque son partidarios. Son afectos a la derecha, y uno se pone a j*der con eso y dicen ‘usted no tiene por qué trabajar acá’ (...) Lo que yo dije no creo que fuera un error, porque es algo que pienso íntimamente y públicamente. A mí me advirtieron ‘bájele a eso porque no nos gusta que hable así’. Me dijeron dos veces y a la tercera que lo hice me dijeron ‘te tienes que ir’”.

Finalmente, aseguró que está feliz con su nueva etapa, pues se volvió a casar con una mujer llamada Ana Egurrola y hace poco dio la noticia del nacimiento de su hija Antonia. Los televidentes también fueron testigos de otra revelación por parte del presentador, pues afirmó que hace aproximadamente cuatro años se enteró de que tiene un hijo que se llama Pablo.

El presentador y locutor abrió su corazón para hablar de su vida íntima - Foto: @menchodefrancisco

“Había sospechas de que tenía un hijo, finalmente lo conocí y se llama Pablo de Francisco, hicimos la prueba y es hijo mío, la familia y todos nosotros estamos contentos de conocer a Pablo y somos muy unidos”, aseveró.

“Es una gran persona, estudia filosofía y es profesor de griego”, añadió.