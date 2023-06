Papá de Margarita Rosa y Martín de Francisco estalla en contra de quienes critican a sus hijos: “¿A eso llama usted respeto?”

Si bien las redes sociales se han convertido en puentes entre comunidades diferentes o han ayudado a que celebridades se acerquen más a sus audiencias, también es cierto que son un foco de debate, el cual a veces no es tan sano como se esperaría, pues acaba en discusión frívola y hasta irrespetuosa.

En Colombia, por ejemplo, la agitación política se ha transportado directamente a las plataformas digitales, donde muchos son juzgados por lo que piensan, por quienes defienden o a quienes critican.

El debate político se ha intensificado en redes sociales. - Foto: Getty Images

Así las cosas, aparece el caso de la actriz Margarita Rosa de Francisco y su hermano Martín, quienes son ampliamente reconocidos. No son solamente recordados por sus papeles, programas o apariciones memorables en pantalla, sino que además siempre han tenido una fuerte convicción política , participando activamente y pronunciándose sobre la visión que tienen en ese ámbito.

Las dos celebridades se han decantado por apoyar al gobierno de Gustavo Petro, señalando otros sectores políticos. De hecho, su hermana Adriana, quien es profesional en Filosofía, habría sido recientemente nombrada como cónsul de la nación en Miami , Estados Unidos.

La asignación fue ampliamente criticada.

Sin embargo, la situación no se detuvo allí, la Mencha se refirió a tal llamamiento. “Bueno, algo sobre mi hermana, que supuestamente ha sido nombrada cónsul en Miami, y pues que no es así. Todo comienza con una llamada que me hizo el canciller Álvaro Leyva Durán. Recién fue elegido Petro, Álvaro, a quien conozco hace mucho por otras circunstancias, me ofrece el consulado de Miami”, contó la también cantante y escritora.

Adriana de Francisco junto a su hermana, Margarita Rosa. - Foto: Instagram: Adriana de Francisco

“Yo le dije a Álvaro: ‘si quiere a alguien que esté en representación mía, que sea ella, que puede hacer el trabajo, pero yo no estoy capacitada para hacerlo. No tengo el conocimiento que ella sí tiene’. Él le comunicó esto al presidente y el presidente me responde a través de Álvaro Leyva que no, que él quiere que yo sea la cónsul. Entonces no lo acepté porque, como ya dije, no soy capaz”, expuso.

Con tal situación en vista, los internautas se hicieron notar e intensificaron sus críticas contra los De Francisco Baquero.

De esta manera, leyendo todo lo que le decían a sus tres hijos, los dos famosos y la presunta nueva cónsul del gobierno Petro, Gerardo de Francisco rompió el silencio, dedicándose a responder a algunos tuits.

Fue así entonces que De Francisco Cucalón se pronunció frente a tres comentarios específicos, a los que les contestó de la siguiente forma. “A eso llama usted “respeto?”…”, “Vaya, vaya, yo no sabía que un gobierno elegido por 11 millones de votos fuera ilegítimo. Nunca es tarde para aprender y también ignoraba que tener sensibilidad social es ser una porquería. Pero tranquilos que no me inquietan sus insultos” y “No se preocupe, si de alguien estoy orgulloso es de mis hijos y le agradezco se sirva guardar sus insultos. Usted no tiene ningún derecho”, trinó el también arquitecto.

No se preocupe, si de alguien estoy orgulloso es de mis hijos y le agradezco se sirva guardar sus insultos. Usted no tiene ningún derecho — Gerardo de Francisco (@Gerardodefra) June 19, 2023

Esas respuestas se dieron el 19 de junio, cuando el ambiente alrededor de su familia estaba tenso por las redes sociales.

Así las cosas, el 20 de junio, pasando un poco el clamor de la situación, el artista caleño de 85 años reapareció, pero esta vez en un tono distinto y resaltó dos puntos que para él son claves, a fin de hacerse explicar.

“A. Nunca he militado en partido político alguno, ni siquiera cuando fui funcionario público (1967-1971 y 1979-1984 en Cali) pues no fui presentado por ningún directorio político. B. Este gobierno me ha provocado una esperanza de que se logren mitigar las graves necesidades del país y al menos se puedan dar los pasos iniciales, pues, es claro que es una tarea para varios gobiernos”.

A su vez, compartió tres puntos que consideró importantes para todos, haciendo también un llamado al gobierno de lograr cambios que considera indispensables.

Como su padre y hermana, Martín de Francisco también ha defendido al gobierno. - Foto: Foto: video 'La Tele Letal'. YouTube Canal REDMÁSTV

“1. Que todos los niños y jóvenes tengan la oportunidad de estudiar desde primaria hasta la universidad. 2. Que la atención a la salud le llegue completa y oportunamente a los 50 millones de compatriotas en los 1.160 municipios. 3. Que el empleo le llegue al mayor porcentaje posible de personas y que todo el que llegue a la edad de jubilación la obtenga”.

Finalmente, se despidió de las redes (al menos por ahora). “ Si este gobierno no logra comenzar el proceso, sería lamentable y trágico . Si este deseo es motivador de insultos, apague y vámonos. Por eso, esta es mi última intervención en las redes. Mil gracias”, concluyó.