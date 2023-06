Hermana de Margarita Rosa tendría alto cargo dentro del Gobierno de Gustavo Petro

Margarita Rosa de Francisco, que nunca ha negado su gusto por el discurso de Gustavo Petro, fue una de las actrices colombianas que más activa estuvo en las diferentes redes sociales durante la pasada campaña electoral, compartiendo constantemente sus diferentes opiniones con respecto a la coyuntura política del país.

Sin embargo, la presentadora vallecaucana decidió dejar de interactuar con sus miles seguidores desde noviembre pasado y desactivó su cuenta personal de Twitter. Además, no volvió a utilizar Instagram y se dedicó solo a subir algunos contenidos a TikTok.

Margarita Rosa votó por Petro en las elecciones de 2022 - Foto: Foto: Instagram @margaritarosadefrancisco

“Me fui de Twitter porque me parece muy peligroso estar en esa posición, sobre todo cuando uno piensa en caliente y dice estupideces; he dicho muchas. En Twitter no hay espacio para debatir. No se puede hacer eso y por eso me fui”, precisó recientemente.

Pese a que ha estado alejada del escarnio público, la reconocida artista se convirtió este jueves en tendencia debido a que su hermana, Adriana de Francisco, sería nombrada próximamente en un alto cargo del gobierno.

La encargada de dar esta noticia fue la periodista Darcy Quinn, quien puntualizó en La FM que la familiar de la expresentadora del Desafío (Caracol Televisión) será la nueva cónsul en Miami, Estados Unidos.

“Doña Adriana de Francisco, hermana de Margarita Rosa de Francisco y Martín de Francisco será la nueva cónsul en Miami”, puntualizó la comunicadora en Twitter, donde recibió decenas de comentarios.

Adriana también es artista y participó en algunas producciones de televisión, además de ser filósofa de profesión, por lo cual es bastante curioso que esté cerca de ser nombrada en un cargo diplomático.

Adriana de Francisco junto a su hermana Margarita Rosa - Foto: Instagram: Adriana de Francisco

Adriana de Francisco estudio filosofía - Foto: Instagram: Adriana de Francisco

Margarita Rosa no se ha pronunciado sobre el nombramiento de Adriana - Foto: Instagram: Adriana de Francisco

Cabe recordar que Margarita Rosa aprovechó hace unos meses una entrevista con al W Radio para hablar sobre el mandato del presidente Gustavo Petro y reveló que el líder del Pacto Histórico le hizo varios ofrecimientos para que se uniera a su equipo de trabajo.

Frente a esas propuestas, la reconocida artista colombiana aseguró que las rechazó todas debido a que no se siente capacitada para asumir ese tipo de cargos públicos. Asimismo, aseguró que no piensa volver, por el momento, a Twitter.

“Me ofrecieron el Senado y hasta la Vicepresidencia, pero, qué lucidez la mía. Me felicito y estoy orgullosa de no haber tenido ni siquiera el dilema. Desde el principio sabía que no tengo la capacidad para esos cargos”, indicó inicialmente.

Luego, puntualizó: “Me cansé de mi papel como tuitera. De estar en ese plan en donde no se puede debatir nada, donde no se puede elaborar. Me parece peligroso, si es verdad que uno influye en la opinión de la gente, yo digo mucho disparate. También pienso mucho en caliente”.

La artista colombiana no le aceptó cargo a Petro - Foto: Instagram @margaritarosadefrancisco

La expresentadora de Caracol Televisión señaló finalmente en la emisora que hubiera sido un error haber asumido algún puesto en el Gobierno y que se siente muy bien representada por la vicepresidenta Francia Márquez.

Este posible nombramiento generó todo tipo de críticas en las redes sociales por parte de los internautas, quienes recordaron un trino de la actriz vallecaucana en el que daba a entender que no iba a pedir puestos para su familia dentro de la administración Petro..