Petro arremetió contra alcaldes por no hacer planes de ordenamiento para atender crisis climática: “Lo debe asumir la Nación”

Una de las banderas que el presidente Gustavo Petro ha defendido en su gobierno del llamado cambio ha sido las medidas que se deben adoptar para enfrenar la crisis climática. Ahora, lanzó un sablazo a alcaldes y concejales, por —según él— no diseñar con urgencia planes de ordenamiento territorial para mitigar las consecuencias de los fenómenos naturales.

La crisis climática es ya, es muy fuerte en Colombia, he implica un fuerte reordenamiento territorial alrededor del agua y liberando los espacios del agua. La ley ya lo ordena pero transfiere la decisión a los planes de ordenamiento territorial que hacen alcaldes y concejos y… https://t.co/CYg3vEwkw1

Y agregó en el mensaje que publicó en su cuenta personal de X: “La ley ya lo ordena, pero transfiere la decisión a los planes de ordenamiento territorial que hacen alcaldes y concejos, y estos no lo hacen”.

Ante este escenario, el director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo (UNGRD), Carlos Carrillo, aseguró el país no está listo para afrontar las lluvias y La Niña que llegarían en las próximas semanas.

“El país no está preparado, lo recorro y no está preparado... Eso hace parte de las consecuencias de no afrontar con el rigor y profundizarse en las preparaciones. Para eso vamos a trabajar desde esta nueva dirección, pero ya con el fenómeno encima debe haber estrategias de prevención desde meses antes”, dijo Carrillo, en visita a Santander.