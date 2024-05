Esta es la joven abogada que ha logrado tumbar varios partidos. Dice que propósito de Petro ha sido conformar una única fuerza

La abogada Ximena Echavarría, de 27 años, nació en Carmen de Atrato, Chocó. Estudió en un colegio público y su mamá no quería que fuera abogada. “Soy abogada en contra de lo ella quería”, afirmó.

“La política siempre ha estado en mi vida”, dice con claridad porque desde que era pequeña acompaña a un tío que fue alcalde a hacer recorridos políticos y llegar hasta las comunidades haciendo campaña. Todavía cree en el propósito de la política: “Siempre he pensado que Colombia merece tener un sistema político digno del país y eso también me ha motivado a estar en la esfera política”.

XIMENA ECHAVARRÍA: Inicialmente porque es un tema que me preocupa. La política es un asunto que me inquieta bastante y que desde mis conocimientos jurídicos y el poco bagaje que pueda tener siento que es muy peligroso atomizar la democracia con la proliferación de partidos, aún más cuando es muy evidente que son partidos que nacieron de manera espuria porque no se ajustan a la ley y a las condiciones que se exige.