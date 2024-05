Martha Lucía Zamora, la testigo clave que aterriza en el juicio disciplinario del suspendido canciller Álvaro Leyva

Zamora dijo que el hijo del canciller Álvaro Leyva, Jorge Leyva, habría estado allí junto a Juan Carlos Losada Perdomo, director de Asuntos Jurídicos Internacionales de la Cancillería. “(Las reuniones) se están llevando a cabo en un hotel en París. Me dieron el nombre del hotel (y) de las personas, pero yo no voy a ser irresponsable de quedarme con eso. Además, es mi deber (…) yo soy servidora pública, tengo una información que me dieron que no he corroborado en ningún momento”, le dijo a la citada emisora.