Álvaro Leyva respondió sobre los señalamientos de Martha Lucía Zamora: “Busquen a mi hijo, el niño tiene 53 años; yo no tengo negocios con él”

El canciller de Colombia, Álvaro Leyva, rompió su silencio con SEMANA y habló de los señalamientos que hizo en su contra Martha Lucía Zamora este lunes 4 de diciembre en W Radio, cuando le notificó al país que salía de la Dirección de la Agencia Nacional de Defensa del Estado. El presidente Gustavo Petro le solicitó desde Dubái renunciar al cargo.

Ella, en medio de la tensión política por su despedida del Gobierno Nacional, denunció que hubo una reunión en un hotel de París donde se abordó el tema de la licitación de pasaportes en Colombia, uno de los temas más sensibles en materia contractual de dicha entidad. Según ella, en dicho encuentro estuvo el hijo del canciller Leyva.

“Que le pregunten a los que estaban en París porque yo no he estado por allá”, respondió vía telefónica el jefe de la diplomacia colombiana a SEMANA.

El canciller Álvaro Leyva. | Foto: Semana

“De mi hijo, no sé. ¿Sabe cuántos años tiene mi niño? 53 años. Llámelo, él es un hombre grande. Yo no puedo contestar por mi hijo”, enfatizó.

Recordó que en el Congreso, en un debate de control político, ya le habían hablado de su hijo y él respondió exactamente lo mismo: “Vaya, hablen con mi hijo que él es un hombre mayor. Llamen a las partes. ¿Quién está impidiendo que llamen a todos? Llamen”, expresó.

“Dicen que van a poner unas denuncias, que las pongan”, manifestó.

A renglón seguido insistió en que “yo no tengo negocios con mi hijo. Él no está metido en nada. Desde hace algún tiempo no vive en Colombia, naturalmente cuando yo viajo, en algunas ocasiones, me veo con él”.

Presidente Petro y Martha Lucía Zamora | Foto: Foto SEMANA y foto SEMANA

Zamora habló de un episodio de supuesto maltrato que vivió por cuenta del canciller Álvaro Leyva, quien, según su versión, la gritó y le dijo palabras de alto calibre. El hecho se habría dado durante una discusión sobre la gestión del proceso legal relacionado con la demanda de la empresa Thomas Greg & Sons, por la licitación de los pasaportes.

El diplomático, en diálogo con SEMANA, negó esas afirmaciones.

“A ella, en un momento dado, le quitaron la visa americana. Entonces, yo le pregunté: ¿qué hubo de su visa? ¿Ya se la devolvieron? Ella me respondió que la había recuperado. Le pregunté por la visa de su hija y me respondió que no. Yo le dije que trataba de ayudarle. ¿Usted cree que después de haber tenido una conversación en los términos que ella dice, me hubiera puesto a sus órdenes?”, interrogó Leyva.

Esta es la carta de renuncia de Martha Lucía Zamora, luego que el presidente Petro confirmara su salida de la Agencia Jurídica del Estado | Foto: Suministrada a SEMANA

El canciller reiteró que él no sostuvo diferencias con Zamora. “Yo con ella no, al menos que yo sepa, pero parece que ella tenía una discrepancia, pero yo, no”, manifestó. “Para qué me pongo yo a gritar en el Palacio de Nariño. ¡Imagínese!”, concluyó.

Con esta carta, Martha Lucía Zamora presentó oficialmente su renuncia al presidente Gustavo Petro:

Le manifiesto que renuncio al cargo de directora general de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, a partir del 18 de diciembre del presente año, tiempo necesario para efectuar una adecuada entrega de mis responsabilidades que vengo ejerciendo desde el 24 de agosto de 2022; lo anterior, por razones personales.

Sea la oportunidad para expresarle que, durante los quince meses en los que tuve la oportunidad de dirigir una de las entidades más importantes de Gobierno nacional, cumplí cabalmente con su misionalidad y objetivos, entre los que se destacan la prevención del daño antijurídico, la adecuada defensa de los intereses del Estado ante las autoridades judiciales nacionales e internacionales, garantizando el Plan de Gobierno y en especial el reconocimiento y reparación de las víctimas.