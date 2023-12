Presidente Petro confirmó que pidió la renuncia de Martha Lucía Zamora, reveló que no le gustaba cómo manejaba los procesos

Y habló sobre el tema del canciller Leyva el supuesto grito a Zamora y el proceso de licitación de los pasaportes: “No, había unos distanciamientos por otras materias. Yo quiero que exista una investigación penal porque desde el principio y públicamente efectivamente yo pedí que un proceso de esos, con unas cláusulas que en mi opinión llevaban, predeterminaban un posible ganador al apóstrofo, solo hubo un oferente, pues no podía ser, en mi gobierno no, en mi Gobierno no se prefabrican licitaciones y lo que queremos es que cada vez que hay una licitación haya competencia y se pueda escoger lo mejor en calidad y en precio, no necesariamente coinciden ambas cosas”.

“Eso lo he repetido en varios tipos de licitación, cada vez que se llega a un solo proponente en una licitación, no estoy de acuerdo, es mi mensaje, así ha sido en varias, las he devuelto, intereses que actúan a favor de los únicos proponentes se mueven para que yo no tome esa posición, me amenazan los funcionarios, salen en público a decir que los van a procesar, pero quiero que el mensaje quede bien entendido, en ningún proceso licitatorio que se haga de diversos temas puede haber un solo proponente, en ese caso siempre hay que decretar de cierta la licitación”, insistió el mandatario colombiano.