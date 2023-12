Quién es Martha Lucía Zamora, la mujer que le renunció a Petro y “prendió el ventilador” contra el canciller Álvaro Leyva y su hijo

Este 4 de diciembre se conoció su renuncia al cargo. La salida de Martha Lucía Zamora del gobierno produce un remezón y pone los ojos encima de nuevo en la licitación de los pasaportes y la empresa Thomas Greg and Sons . Por cuenta de este tema, el viernes pasado, la Casa de Nariño le pidió la renuncia a la funcionaria. Así lo confirmó ella en entrevista con la W Radio. “En horas de la tarde, pasado el mediodía, recibí la llamada de un alto funcionario. Me dijeron que presentara mi renuncia en dos oportunidades ese mismo viernes”, dijo.

Zamora, en diálogo con la W Radio, dijo que el hijo del canciller Álvaro Leyva, Jorge Leyva, habría estado allí junto a Juan Carlos Losada Perdomo, director de Asuntos Jurídicos Internacionales de la Cancillería. “(Las reuniones) se están llevando a cabo en un hotel en París. Me dieron el nombre del hotel (y) de las personas, pero yo no voy a ser irresponsable de quedarme con eso. Además, es mi deber (…) yo soy servidora pública, tengo una información que me dieron que no he corroborado en ningún momento”, le dijo a la citada emisora.