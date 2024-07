“Catica no merecía morir así”: la dolorosa historia de la joven médica de la Javeriana que decidió quitarse la vida y desató fuerte debate

Una partida que desde entonces encendió una aguda polémica en Colombia sobre las duras condiciones en las que se estarían formando miles de profesionales de la salud en el país y que destapó, de paso, una ola de testimonios desgarradores de varios médicos –algunos tan reconocidos como el doctor Carlos Jaramillo– que decidieron no callar más y narrar con detalle los años de humillaciones, acosos y hasta abusos físicos que experimentaron como residentes.

Con la voz entrecortada, la profesora Adriana Cruz, quien lleva dos décadas de labores en el Granadino, asegura que Catica, como la llamaban todos, no merecía fallecer de esa manera. Hoy coordinadora de disciplina del colegio, en los años en que Catalina fue su alumna impartía una materia que muchos disfrutaban, estudios colombianos, en la que hablaban de geografía, historia, economía y actualidad del país.

“Sé que suele pasar que cuando alguien muere, siempre lo recuerdan como una persona buena. Pero si ustedes no me estuvieran contactando en una situación como esta, sino porque Catica aplicaba para una beca, diría lo mismo: que fue una muñeca, una estudiante ejemplar, propositiva, divertida, dulce, siempre sonriente, amada por sus compañeros. Duele mucho todo esto”, se le escucha decir, haciendo un esfuerzo evidente por terminar la frase en medio del dolor.

Ese recuerdo sigue vivo en la memoria de Valeria González, compañera de equipo, quien cuenta que Catalina, zurda en el juego, se desempeñaba muy bien como volante y sus compañeras valoraban no solo su espíritu competitivo, sino su destreza para hacer pases precisos y crear opciones que muchas veces terminaban en goles.

Aquello fue por el año 2012. Los entrenamientos del profe Walter tenían lugar de lunes a viernes. “Cata era muy disciplinada, no se permitía dejar de asistir a un solo entreno. Juntas viajamos a torneos en Cartagena, Bogotá, Barranquilla, Pereira y Armenia. Y también a los intercolegiados panamericanos que se hicieron en Bucaramanga”, dice la joven exalumna.

Con esa misma entrega la recuerda también Gustavo Ospina, su maestro de artes, quien la vio crecer desde que Catalina cursaba la primaria y ya desde entonces se destacaba como “una estudiante aplicada, amiguera, siempre dispuesta a ayudar a los demás. Cuando me enteré de lo que pasó, lo primero que se me vino a la memoria fue su sonrisa. Porque siempre la veías con una sonrisa puesta en todos lados”.

Un sueño que se truncó

Varios de sus compañeros de carrera se hicieron presentes durante la velatón que tuvo lugar el pasado lunes 22 de julio, en la plazoleta de la universidad. Y como si el tiempo no hubiera pasado, la evocaron casi de idéntica manera que quienes la conocieron en el colegio: una mujer con una disciplina a prueba de rumbas o devaneos, siempre concentrada en sus clases y exámenes. Muchos de ellos con velas en las manos y otros más con sus batas de doctores, se fundieron en dolorosos abrazos, en medio del abatimiento de una noticia que se negaban a creer.

Varios de ellos aseguraron en SEMANA que los casos de acoso y maltrato en esta universidad no son nuevos, “solo que se han normalizado absurdamente, porque, según muchos de los profesores, es una manera de formar el carácter. Yo creo que Catalina murió sola, sin que nadie la escuchara, en medio de un entrenamiento y una formación médica deshumanizada”, sostiene Carlos, quien prefiere omitir su apellido “por miedo a represalias”.

A su lado, Daniela, otra estudiante, con el rostro bañado en lágrimas, critica la “tibia reacción” de la universidad en este caso. “Solo vinieron a emitir un comunicado el día domingo, cinco días después de la muerte de Cata, debido a la presión mediática. Antes de eso, no les interesó pronunciarse. Debe ser que en Colombia toca pasar por lo que le pasó a ella para que digan que van a tomar medidas. Puras palabras vacías”.

Mariana Rodríguez, a su turno, dice que además de los abusos, especialmente verbales, se estudia en medio de una carrera contra el tiempo y la presión de no “saltar del barco”, pues no son muchas las plazas que se abren anualmente para la residencia de cirugía.

Y denuncia una situación que considera aún más grave: “Luego de que se conociera la muerte de Catalina, muchos, óigase bien, muchos de los docentes de la facultad han salido a excusarse de sus abusos con el argumento de que están formando a una generación de cristal a la que no se le puede decir nada. Entonces, ¿de qué sirve que la Javeriana diga en un papel que va a tomar medidas, si los propios profesores desestiman lo que pasó y creen que no es necesario cambiar? Les debe parecer normal que una residente se quite la vida por la presión de ellos”.