Temblor en Colombia este miércoles 29 de abril: reportan que se sintió en Bogotá

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó que esta mañana de miércoles, 29 de abril, se registró un temblor de magnitud 4.0, con profundidad superficial y epicentro en Villavicencio, Meta.

Tras el reporte del Servicio Geológico Colombiano a través de su cuenta en X, algunos internautas aseguran haber sentido el sismo en Bogotá.

Entretanto, afirman que en Villavicencio se sintió fuerte el temblor.

“Se sintió, Bogotá. Una sola movida; en Villavicencio, fuerte se sintió; sí, leve en Bogotá; se sintió fuerte en Villavicencio desde un piso tercero; sí, se sintió aquí en mi ciudad de Villavicencio. Corto, pero rugía la tierra; sí, fuerte y un poco demorado en un tercer piso; en Bogotá, desde un piso 14, se sintió; corto, pero se sintió la mecida en Chapinero, Bogotá; sí, en Bogotá se sintió, pero en fracciones de segundo… wow; en un cuarto piso en Bogotá, se sintió; corto, pero sí se sintió en Bogotá; se sintió en Bogotá fuerte, pero corto“, fueron los comentarios de algunos internautas sobre el reporte del SGC.

Desde el Cuerpo de Bomberos Oficiales de Bogotá indicaron que, por el momento, no tienen reportes de emergencias en la ciudad tras ese temblor.

“Luego del sismo que se sintió en algunas partes de Bogotá, no tenemos reporte de emergencias. Estaremos monitoreando la ciudad por si hay algún incidente que debamos atender. Recuerda reportar cualquier emergencia a la Línea 123″, indicaron puntualmente desde la cuenta en X del Cuerpo de Bomberos Oficiales de Bogotá.

Lo mismo indicaron desde el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático de Bogotá: “Informamos a la ciudadanía que, tras el sismo de magnitud 4.0 con epicentro en Villavicencio, no se reportan novedades ni afectaciones en Bogotá. Mantenemos la vigilancia en la ciudad”.

Por su parte, organismos de socorro o entidades locales del Meta no reportan por ahora emergencias en esa zona del país.