No para de temblar en Colombia este sábado 18 de abril: Reportan un fuerte sismo en Antioquia

Sigue temblando en Colombia. A los sismos que se han registrado esta mañana de sábado 18 de abril en el municipio de Los Santos, Santander, ahora se suma otro en Antioquia.

Fuerte temblor en Colombia esta madrugada de sábado 18 de abril: En varias regiones lo sintieron

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, siendo las 9:05 a. m. se registró otro sismo que tuvo como epicentro el municipio de Anorí, Antioquia.

La magnitud de ese sismo en Anorí fue de 3.9, con una profundidad superficial.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, indicó a través de su cuenta en X que tras ese temblor no se han reportado afectaciones en la ciudad.

“Luego de sismo registrado en los últimos minutos, en Medellín no se han reportado afectaciones. Seguimos verificando con estaciones de #BomberosMedellín. Reportar cualquier novedad a través de la línea 123″, dijo Gutiérrez en X.

En la publicación del Servicio Geológico Colombiano sobre el sismo que tuvo como epicentro la población de Anorí, algunos internautas indicaron haberlo sentido con fuerza en varias zonas de Antioquia.

“Se sintió muy fuerte, pero por poco tiempo en Santa Rosa de Osos, Antioquia; Se sintió feo y eso que estoy en un sexto piso; Sí señores, mil años después. En Cocorná, Antioquia, fuerte pero muy breve; Sí se sintió en Medellín; Se sintió fuerte y corto en Yarumal, Antioquia; Lo sentí, estaba desayunando y la mesas y sillas se movieron y mi mesa. Acá en Cocorná; Se sintió en Medellín, fuerte y corto; En Copacabana sí, cortito y durito”, comentaron algunos internautas sobre ese sismo en Antioquia.

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Los otros sismos de este sábado, 18 de abril

Cuando apenas estaba amaneciendo en el país, más exactamente a las 5:24 a. m., el Servicio Geológico Colombiano reportó un temblor de magnitud 4.6 que tuvo como epicentro el municipio de Los Santos, Santander.

Algunas personas reportaron en las redes sociales haber sentido ese temblor en varias poblaciones de Antioquia y Boyacá y por supuesto, Santander.

Había pasado poco tiempo y a las 5:53 a. m de este mismo sábado, el Servicio Geológico Colombiano volvió a informar que había temblado de nuevo en Los Santos, Santander. Esta vez, la magnitud fue de 3.3.