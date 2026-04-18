Fuerte temblor en Colombia esta madrugada de sábado 18 de abril: En varias regiones lo sintieron

Un fuerte temblor se registró en Colombia esta madrugada de sábado, 18 de abril.
De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el sismo tuvo una magnitud de 4.6, su profundidad fue de 147 km, con epicentro en el municipio de Los Santos. Santander.
En redes sociales, algunos internautas reportan haber sentido el movimiento telúrico en varias zonas de Antioquia, Boyacá.
“En Medellín se sintió; En Duitama se sintió moderado, en un piso seis; Se sintió en San Gil, Santander. Fue corto, pero con intensidad; Me despertó el temblor. Fue leve, pero se sintió en Medellín; Sogamoso, muy ligero; Lo sentí en Duitama; Se sintió en Antioquia”, comentaron algunos internautas en la publicación en X del Servicio Geológico Colombiano, sobre el reporte del sismo.
#SismosColombiaSGC Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2026-04-18, 05:24 hora local Magnitud 4.6, Profundidad 147 km, Los Santos - Santander, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo pic.twitter.com/cGYtLOzH8B— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) April 18, 2026
Habían pasado pocos minutos de registrado ese sismo y desde el SGC volvieron a reportar otro temblor, este de menor intensidad, también con epicentro en Los Santos.
El SGC informó que a las 5:53 a. m. había vuelto a temblar en esa población santandereana. Su magnitud fue de 3.3, con una profundidad de 148 km.
#SismosColombiaSGC Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2026-04-18, 05:53 hora local Magnitud 3.3, Profundidad 148 km, Los Santos - Santander, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo pic.twitter.com/ictuErbEzM— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) April 18, 2026
Por el momento, no hay reportes de entidades locales y/o organismos de socorro sobre daños materiales en las zonas donde sintieron el temblor esta madrugada de sábado.
Recomendaciones del Servicio Geológico ante un sismo
Durante un sismo, el Servicio Geológico aconseja mantener la calma. Lo más importante es buscar protección de inmediato: si se encuentra en una edificación construida con normas sismorresistentes, ubíquese cerca de columnas, debajo de un escritorio o en zonas previamente identificadas como seguras. Evite permanecer cerca de ventanas, vidrios u objetos que puedan caer.
La entidad también enfatiza la importancia de evacuar tan pronto como sea posible, siempre prestando atención al entorno para detectar posibles peligros. Durante la evacuación, no utilice ascensores y evite refugiarse debajo de los marcos de las puertas, ya que estos no son zonas seguras: pueden fracturarse o colapsar al disipar la energía del sismo.
Recomendaciones específicas según el lugar en el que se encuentre:
- En su vivienda: si tiene la posibilidad, abra la puerta principal y las de las habitaciones, porque podrían trabarse y dejarlo encerrado a usted y a su familia.
- En la calle: observe a su alrededor y busque un lugar seguro, lejos de postes, cables eléctricos y fachadas de edificios, que podrían desprender fragmentos como vidrios o ladrillos. Diríjase con precaución hacia el centro de la calle, pero tenga cuidado con el tránsito, ya que los conductores podrían no haber percibido el temblor.
- Si conduce un vehículo: reduzca la velocidad y, si es posible, deténgase en un lugar seguro, alejado de postes, cables o vallas publicitarias.