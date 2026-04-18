Fuerte temblor en Colombia esta madrugada de sábado 18 de abril: En varias regiones lo sintieron

Un fuerte temblor se registró en Colombia esta madrugada de sábado, 18 de abril.

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el sismo tuvo una magnitud de 4.6, su profundidad fue de 147 km, con epicentro en el municipio de Los Santos. Santander.

En redes sociales, algunos internautas reportan haber sentido el movimiento telúrico en varias zonas de Antioquia, Boyacá.

“En Medellín se sintió; En Duitama se sintió moderado, en un piso seis; Se sintió en San Gil, Santander. Fue corto, pero con intensidad; Me despertó el temblor. Fue leve, pero se sintió en Medellín; Sogamoso, muy ligero; Lo sentí en Duitama; Se sintió en Antioquia”, comentaron algunos internautas en la publicación en X del Servicio Geológico Colombiano, sobre el reporte del sismo.

Habían pasado pocos minutos de registrado ese sismo y desde el SGC volvieron a reportar otro temblor, este de menor intensidad, también con epicentro en Los Santos.

El SGC informó que a las 5:53 a. m. había vuelto a temblar en esa población santandereana. Su magnitud fue de 3.3, con una profundidad de 148 km.

Por el momento, no hay reportes de entidades locales y/o organismos de socorro sobre daños materiales en las zonas donde sintieron el temblor esta madrugada de sábado.

Recomendaciones del Servicio Geológico ante un sismo

Durante un sismo, el Servicio Geológico aconseja mantener la calma. Lo más importante es buscar protección de inmediato: si se encuentra en una edificación construida con normas sismorresistentes, ubíquese cerca de columnas, debajo de un escritorio o en zonas previamente identificadas como seguras. Evite permanecer cerca de ventanas, vidrios u objetos que puedan caer.

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La entidad también enfatiza la importancia de evacuar tan pronto como sea posible, siempre prestando atención al entorno para detectar posibles peligros. Durante la evacuación, no utilice ascensores y evite refugiarse debajo de los marcos de las puertas, ya que estos no son zonas seguras: pueden fracturarse o colapsar al disipar la energía del sismo.

Recomendaciones específicas según el lugar en el que se encuentre: