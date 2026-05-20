Un nuevo sismo sacudió al departamento del Chocó durante la madrugada de este miércoles 20 de mayo.

El Servicio Geológico Colombiano confirmó que el movimiento ocurrió hacia las 3:24 a. m. y tuvo como epicentro el municipio de El Litoral del San Juan, una de las zonas con mayor actividad tectónica del país.

Aunque el temblor generó preocupación entre habitantes del occidente colombiano, hasta ahora no se reportan víctimas ni daños graves.

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Servicio Geológico Colombiano confirmó detalles del sismo registrado en Chocó

Durante la madrugada de este miércoles 20 de mayo se registró un nuevo sismo en el departamento del Chocó, según confirmó el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

El movimiento telúrico ocurrió hacia las 3:24 a. m. y tuvo como epicentro el municipio de El Litoral del San Juan, una de las zonas con mayor actividad sísmica del país.

El evento fue percibido en distintos sectores del Pacífico colombiano y generó preocupación entre habitantes de Chocó y regiones cercanas.

Sin embargo, hasta el momento las autoridades no han reportado personas heridas, daños estructurales ni emergencias mayores asociadas al temblor. Tampoco se emitieron alertas por tsunami o evacuaciones preventivas.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2026-05-20, 03:24 hora local Magnitud 3.3, Profundidad 97 km, El Litoral del San Juán (Docordó) - Chocó, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo pic.twitter.com/Kucuc2AG5z — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) May 20, 2026

El Servicio Geológico Colombiano explicó que el occidente del país mantiene una actividad tectónica constante debido a la interacción entre las placas de Nazca y suramericana.

Esa dinámica convierte al Chocó en una de las regiones más propensas a registrar movimientos sísmicos frecuentes.

Las autoridades también recordaron que Colombia es un país sísmicamente activo y reiteraron que actualmente no existe tecnología capaz de predecir terremotos.

Por esa razón, recomendaron a la ciudadanía mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales y reportar cualquier percepción del movimiento mediante la plataforma “Sismo Sentido” del SGC.

Este nuevo episodio ocurre pocos días después de otro fuerte sismo registrado el pasado 14 de mayo en la misma región, según reportes del Servicio Geológico Colombiano.

En esa ocasión, el movimiento alcanzó una magnitud de 5.6 y fue sentido en ciudades como Cali, Medellín y sectores del Eje Cafetero, lo que volvió a poner la atención sobre la actividad sísmica del Pacífico colombiano.

El sismo se registró durante la madrugada de este miércoles en el departamento del Chocó. Foto: Getty Images

Medios nacionales coinciden en que, pese a la preocupación generada entre la población, el balance preliminar de las autoridades es de normalidad y monitoreo permanente sobre la actividad sísmica en la región.

Mientras las autoridades continúan monitoreando la actividad sísmica en el Pacífico colombiano, el Servicio Geológico Colombiano insistió en la importancia de mantener protocolos de prevención y atender únicamente información oficial.

Así de sencillo puede activar las notificaciones de temblores en su celular en pocos minutos

El nuevo temblor en Chocó vuelve a evidenciar la alta actividad tectónica del país y mantiene la atención sobre una región que en las últimas semanas ha registrado varios movimientos de tierra de consideración.