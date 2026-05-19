Consternación e indignación hay en Facatativá, Cundinamarca, tras la muerte de Wilfred Aguilera, un joven ciclista de 19 años que falleció luego de ser atropellado por un conductor, presuntamente en estado de embriaguez, mientras entrenaba para competir en la Vuelta de la Juventud.

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El accidente ocurrió en el sector del Alto de la Tribuna, en la vía Los Alpes de Facatativá, durante el pasado puente festivo. Según informó Noticias RCN, el conductor involucrado habría presentado grado 2 de alcoholemia al momento del siniestro.

Wilfred Aguilera era considerado una de las jóvenes promesas del ciclismo en la región y se preparaba intensamente para futuras competencias nacionales.

Su muerte generó una ola de mensajes de dolor y rechazo en redes sociales, especialmente luego de conocerse que el señalado responsable quedó en libertad mientras avanza el proceso judicial.

El alcalde de Facatativá, Luis Carlos Casas, confirmó que el conductor manejaba bajo los efectos del alcohol y lamentó profundamente lo ocurrido. El caso reabrió el debate sobre las penas contra conductores ebrios en Colombia y la sensación de impunidad que denuncian familiares y ciudadanos.

De acuerdo con Citytv, el joven realizaba una jornada de entrenamiento cuando fue embestido violentamente por el vehículo. Organismos de emergencia llegaron al lugar, pero el ciclista falleció debido a la gravedad de las heridas.

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La muerte de Aguilera también volvió a poner sobre la mesa los riesgos que enfrentan diariamente los ciclistas en las vías del país, especialmente en corredores frecuentados por deportistas aficionados y profesionales. Mientras tanto, amigos, familiares y miembros del ciclismo regional exigen justicia y que el caso no quede en la impunidad.

Según cifras de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), en Colombia se registraron 8.697 muertes por siniestros viales durante 2025, lo que representó un aumento del 5,1 % frente al año anterior.

Las autoridades también alertaron que motociclistas y peatones siguen siendo las principales víctimas en las vías del país, concentrando más del 90 % de los casos fatales. Además, en lo corrido de 2026 ya se han reportado más de 1.300 fallecimientos, una situación que mantiene la preocupación por el incremento de accidentes y conductores irresponsables en las carreteras colombianas.