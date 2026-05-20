Mujer discutía con su esposo, este la intentó ahorcar, ella le disparó y lo asesinó en Atlántico

Una discusión de una pareja en el municipio de Soledad, en el área metropolitana de Barranquilla, terminó en tragedia. La mujer asesinó de un disparo en la cabeza a su esposo en una acalorada discusión en la que tuvo que intervenir la Policía Nacional.

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De acuerdo con la información entregada por las autoridades, todo ocurrió en el barrio Los Robles, cuando estas dos personas tuvieron un cruce de palabras. Con el pasar de los minutos, el hombre habría intentado ahorcar a su esposa y fue cuando esta sacó un arma de fuego y, al parecer, le disparó en su cabeza, causándole la muerte.

Instalaciones de Medicina legal en Barranquilla. Foto: A.P.I

Cuando integrantes de la Policía Nacional llegaron a atender el caso, la mujer entregó el arma de fuego que había disparado y los uniformados procedieron a capturarla. La trasladaron hasta las instalaciones de la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía General de la Nación para su judicialización.

El hombre asesinado respondía en vida al nombre de Alberto Díaz Castillo, de 56 años, quien tenía anotaciones judiciales por el delito de violencia intrafamiliar y concierto para delinquir. Era pensionado de la Policía Nacional desde hacía varios años.

La mujer capturada fue identificada por la Policía Metropolitana de Barranquilla como Kelly Patricia Vargas Demares, de 46 años, quien fue presentada ante un juez con funciones de control de garantías que deberá definir su situación jurídica.

Las autoridades vienen adelantando las respectivas investigaciones del caso con el fin de poder determinar exactamente qué fue lo que pasó en este caso que ha conmocionado a la población.

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(Imagen de referencia) El hombre recibió un disparo en la cabeza. Foto: Colprensa

Asimismo, las autoridades en el Atlántico hicieron un llamado a la ciudadanía con el fin de que eviten solucionar sus problemas por medio de las agresiones físicas y verbales. Insistieron en que el diálogo es el mejor camino y, si necesitan ayuda, pueden comunicarse a la línea de emergencia 123 de la Policía Nacional, que funciona las 24 horas del día.