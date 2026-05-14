Avión de Wingo encendió las alarmas en Barranquilla tras declarar emergencia en pleno vuelo

Momentos de tensión vivieron los pasajeros de un vuelo de Wingo que cubría la ruta Bucaramanga–Barranquilla, luego de que la tripulación declarara una emergencia técnica minutos antes de aterrizar en el aeropuerto Ernesto Cortissoz.

De acuerdo con la Aeronáutica Civil, la situación se presentó durante la noche de este jueves en el vuelo RPB7664 de la aerolínea de bajo costo. Tras la alerta, las autoridades activaron de manera preventiva todos los protocolos de seguridad y asistencia en la terminal aérea.

Según informó la Aerocivil, el avión logró aterrizar “sin novedad” en Barranquilla y no se reportaron personas lesionadas ni afectaciones entre los pasajeros o la tripulación. Asimismo, fue desplegado el cuerpo de bomberos aeronáuticos SEI para atender cualquier eventualidad durante la maniobra.

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A través de un comunicado, Wingo explicó que la tripulación declaró una “emergencia preventiva” asociada a una situación que todavía se encuentra bajo verificación por parte del equipo técnico de la compañía.

“Durante la aproximación a Barranquilla, la tripulación del vuelo P5 7664 declaró una emergencia preventiva asociada a una situación que aún se encuentra pendiente de confirmación”, señaló la aerolínea.

La compañía también indicó que el capitán informó oportunamente a los pasajeros sobre lo ocurrido y que la aeronave pudo llegar hasta la terminal aérea para realizar el desembarque normal de los viajeros, sin necesidad de una intervención adicional por parte de los bomberos.

Entretanto, las autoridades aeronáuticas avanzan en la revisión técnica del avión para esclarecer qué originó la emergencia reportada durante el trayecto entre Bucaramanga y Barranquilla.