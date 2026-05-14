Nuevo caso de sicariato siembra terror en Bogotá: hombre fue asesinado a tiros en Kennedy

La violencia sigue golpeando a Bogotá. Un nuevo caso de sicariato se registró este jueves 14 de mayo en la localidad de Kennedy, donde un hombre fue asesinado tras recibir varios disparos en plena vía pública.

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El ataque ocurrió en el barrio Class Roma, en el suroccidente de la capital, donde hombres armados interceptaron a la víctima y abrieron fuego. De acuerdo con la información preliminar de las autoridades, otra persona también resultó herida y fue trasladada a un centro asistencial cercano. Las autoridades iniciaron un operativo para dar con el paradero de los responsables y esclarecer los móviles del crimen.

El caso volvió a generar preocupación por el crecimiento del sicariato en Bogotá, un fenómeno que ha venido en aumento y que, según expertos en seguridad, está ligado a disputas entre bandas criminales, microtráfico, ajustes de cuentas y economías ilegales que operan en la ciudad.

De hecho, de acuerdo con datos entregados por la Policía Metropolitana de Bogotá, durante 2025 más de 600 homicidios en Bogotá estuvieron relacionados con estructuras criminales y redes sicariales. El informe señala que muchos de estos ataques son ejecutados por hombres que se movilizan en motocicletas y actúan bajo modalidades cada vez más difíciles de rastrear.

Las cifras sobre este fenómeno ya habían encendido las alarmas desde años anteriores. Según datos expuestos por el Concejo de Bogotá, la capital llegó a duplicar las cifras nacionales de sicariato el año pasado, especialmente en localidades como Kennedy, Ciudad Bolívar, Bosa y Suba, donde las autoridades han identificado presencia de estructuras delincuenciales y disputas territoriales.

Kennedy, precisamente, continúa siendo uno de los puntos más críticos de la ciudad en materia de homicidios. En los últimos meses se han reportado varios ataques armados y asesinatos en esta localidad, aumentando el temor entre los habitantes por la inseguridad y la presencia de bandas delincuenciales.

Las autoridades avanzan en la recopilación de videos de cámaras de seguridad y testimonios de testigos para establecer quiénes participaron en el crimen y si el hecho estaría relacionado con retaliaciones entre estructuras criminales.