“Ya no había nadie, nos bloquearon”: el devastador relato de amiga de Yulitza Toloza tras desaparecer luego de liposucción

La desaparición de Yulitza Toloza, una estilista de 52 años, tiene en alerta a las autoridades y a sus familiares en Bogotá. La mujer fue vista por última vez luego de practicarse una liposucción láser en un establecimiento llamado Beauty Láser, ubicado en el barrio Venecia, en la localidad de Tunjuelito, y desde entonces no se sabe nada de su paradero.

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Sin embargo, uno de los detalles que más ha estremecido del caso es el testimonio de Yuri Mora, amiga cercana de Yulitza, quien reveló lo que ha sabido de la mujer tras el procedimiento y las extrañas situaciones que ocurrieron horas después en el lugar.

“Muy mal, ella salió muy mal, salió muy descompensada”, relató la mujer en entrevista con 6AM hoy por hoy de Caracol Radio. Según explicó, Yulitza presentaba dificultades para respirar y un evidente deterioro físico luego de la cirugía estética.

De acuerdo con su relato, inicialmente el personal del establecimiento indicó que era mejor dejar a Yulitza en observación. Incluso, aseguró que pagaron un hospedaje adicional para que alguien pudiera acompañarla durante la noche.

“Yo era la persona encargada de quedarme con ella y ya empezaron a decir que no, que no, que no”, contó Yuri. La situación comenzó a generar sospechas entre las amigas de la mujer, quienes decidieron regresar horas después al lugar.

“Nos desesperamos, vinimos y ya no había nadie. Tenían otra chica ahí encerrada, apagaron todo, nos bloquearon de todo lado. No sabemos absolutamente nada de ellos”, afirmó entre lágrimas.

Además, la amiga aseguró que cuentan con videos y evidencias del estado en el que Yulitza quedó tras el procedimiento. “Ella salió muy mal de la respiración. Tenemos las evidencias de cómo estaba aquí en el establecimiento”, agregó.

La denuncia generó una reacción inmediata de las autoridades distritales. La Secretaría de Salud confirmó que el sitio donde presuntamente se realizó la cirugía no contaba con autorización sanitaria ni habilitación para realizar procedimientos estéticos, por lo que estaría operando ilegalmente.

Según el comunicado oficial de la entidad, tras conocerse el caso, se activaron acciones de inspección, vigilancia y control sobre el establecimiento Beauty Láser, ubicado en el sector de Venecia.

La alcaldesa local de Tunjuelito, Claudia Collante, confirmó además que cuando las autoridades ingresaron al establecimiento, encontraron a otra mujer dentro del lugar, quien tuvo que ser trasladada en ambulancia a un centro médico.

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Otro detalle que ahora es materia de investigación tiene que ver con las cámaras de seguridad. Según reveló la periodista Karen Borges, las personas que trabajaban en el establecimiento habrían retirado el DVR con las grabaciones antes de la llegada de las autoridades.

“Fue lo primero que vinieron a buscar las autoridades y ya no estaba”, señaló la comunicadora.

Entretanto, familiares y amigas de Yulitza continúan exigiendo respuestas sobre su ubicación. “Que nos digan dónde la tienen, en la condición que esté, pero que aparezca”, pidió Yuri Mora durante la entrevista.

Las autoridades mantienen sellado y acordonado el establecimiento mientras avanzan las investigaciones para esclarecer qué ocurrió con la mujer tras la cirugía estética.