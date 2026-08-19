¿Quiere retirar un vehículo de circulación? Este es el trámite para cancelar su matrícula en Bogotá

Cuando un conductor en Bogotá pierde su vehículo, ya sea por un robo, un accidente de tránsito, un desastre natural como un terremoto, una de las primeras gestiones que se debe realizar es cancelar la matrícula del coche.

La línea roja de la cámara trasera del auto no es lo que muchos piensan: esta es su verdadera función

Por medio de esta acción, se permite dejar de tener obligación tributaria en un vehículo que ya no se encuentre en el poder, o dejó de existir, de su usuario.

Para llevar a cabo el trámite, el conductor tiene que acudir a la entidad de tránsito en la que realizó la matriculación del vehículo, ya sea un carro, una moto o un camión, y proceder con una serie de condiciones.

¿Cómo realizar el retiro de la matrícula de un carro en Bogotá?

La Ventanilla Única de Servicios (VUS), el canal oficial de la Secretaría de Movilidad para realizar todos los trámites de tránsito y transporte de la capital de Colombia, comparte en su página web los requisitos que se deben tener en cuenta para cancelar la matrícula de un vehículo.

Los propietarios de carros, motos y camiones matriculados en Bogotá deben cumplir con diferentes condiciones para retirar la matrícula. Foto: Ventanilla Única de Servicios - Felipe Rocha

La tarifa de trámite, tanto para carro como para moto, es de un valor de $30.900 y para realizar la cancelación se deben tener las siguientes condiciones:

Estar inscrito en la plataforma del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), como persona natural o jurídica. El vehículo tiene que estar matriculado en Bogotá y registrado en el RUNT. De lo contrario, no se llevará a cabo la cancelación.

Estar a paz y salvo en multas por infracciones a las normas de tránsito.

Pago del valor del trámite para la cancelación de la matrícula, que puede ser realizada en los puntos de atención de la VUS.

Pago de impuesto sobre vehículos automotores, que son validados por medio de la Secretaría de Hacienda.

En el caso de persona jurídica, se debe verificar el Certificado de Existencia y Representación Legal en el sistema RUES.

Poder especial expedido por documento privado, poder general expedido mediante escritura pública o contrato de mandato, otorgado por el propietario donde le confíe a un tercero la gestión de realizar los trámites a que haya lugar.

El vehículo debe estar al día en sus obligaciones tributarias de los últimos cinco años.

Ahora bien, al momento de realizar el retiro de la matrícula, la entidad comenta que el ciudadano tiene que tener determinados documentos para seguir con el proceso.

En el caso de personas mayores de edad, se debe llevar la cédula de ciudadanía o contraseña.

Si la cancelación la hace un extranjero mayor de edad, los documentos requeridos son la cédula de extranjería, pasaporte vigente o el original Permiso por Protección Temporal (PPT).

Otros registros que son pedidos por la VUS son el formulario de solicitud de trámite debidamente diligenciado, la licencia de tránsito del vehículo y las placas del automotor.