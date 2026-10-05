Conductores tendrán cambios de movilidad a partir de hoy en la calle 13: Alcaldía Galán pone en marcha plan piloto

Desde este lunes 5 de octubre, la administración del alcalde Carlos Fernando Galán implementa un nuevo plan piloto por la calle 13, buscando mejorar la movilidad de millones de conductores que transitan por este sector.

Pico y placa en Bogotá esta semana: 05 de octubre al 11 de octubre

Por medio de la Secretaría Distrital de Movilidad, en acompañamiento con la Agencia Regional de Movilidad (ARM), se impondrán nuevas medidas durante un mes para mejorar el acceso a Bogotá por la Sabana Occidental.

Para conseguir una mejor circulación vehicular, tres vías de Fontibón modificarán temporalmente su sentido de circulación y 14 rutas del SITP cambiarán sus recorridos.

El objetivo de la Alcaldía de Bogotá es brindar apoyo en una zona en la que, en promedio, 14.391 vehículos circulan durante la hora pico de la mañana y tienen que soportar los altos tiempos de desplazamiento.

Así funciona la nueva medida del Distrito

La regulación modificará temporalmente el sentido de circulación de tres corredores estratégicos de la zona, de lunes a viernes, entre las 5:30 a.m. y las 9:30 p.m.

Dentro de este horario, la operación será de la siguiente forma:

Carrera 128: sentido norte, entre la calle 13 y la avenida La Esperanza.

sentido norte, entre la calle 13 y la avenida La Esperanza. Avenida La Esperanza: sentido oriente, entre las carreras 128 y 103.

sentido oriente, entre las carreras 128 y 103. Carrera 103: sentido norte, entre la avenida La Esperanza y la calle 26.

Durante el mes de implementación, equipos técnicos estarán analizando los tiempos de desplazamiento, las velocidades y el comportamiento del tráfico para averiguar el impacto que esta medida tendría en la movilidad del occidente de Bogotá.

En diferentes puntos de la zona habrá presencia de la Dirección de Tránsito y Transporte, el Grupo Guía, el Cuerpo de Agentes de Tránsito y la Seccional de Tránsito y Transporte de Bogotá para brindar acompañamiento, orientar a los conductores y atender cualquier situación que llegue a generarse en la vía.

Seguimos escuchando a la ciudadanía. Ingresar a Bogotá por el occidente en las horas de la mañana representa un reto para miles de personas. En la calle 13 se presentan filas de vehículos de hasta 7 kilómetros, por eso ponemos en marcha este piloto, que nos permitirá evaluar una nueva alternativa de ingreso y tomar decisiones con base en los resultados”, comentó María Fernanda Ortiz, secretaria Distrital de Movilidad.

Aquellos conductores que se dirijan al occidente de la ciudad podrán usar la Av. Ciudad de Cali para conectarse con la calle 13. Otra alternativa es tomar la carrera 100 y la calle 17 para tomar la Av. Centenario (calle 13).