Un accidente durante el traslado de un automóvil nuevo sorprendió a los asistentes y trabajadores de un recinto ferial en La Paz, Bolivia. El vehículo cayó desde una altura aproximada de 20 metros mientras era elevado con una grúa para ingresar a una zona de exhibición. El conductor se encontraba dentro del carro y tuvo que ser rescatado por organismos de emergencia.

El hecho ocurrió el martes 17 de noviembre en el campo ferial Chuquiago Marka, durante los preparativos de una feria automotriz. El vehículo estaba siendo trasladado hacia el segundo nivel del establecimiento cuando perdió estabilidad y se desprendió del equipo de elevación.

De acuerdo con los reportes de medios bolivianos, el automóvil cayó junto con el conductor, un hombre de 31 años. Personal de Bomberos acudió al lugar, realizó las labores de rescate y trasladó al trabajador al Hospital Metodista, ubicado en la zona de Obrajes.

Estado del conductor y causa del accidente

El reporte médico inicial indicó que el hombre ingresó al centro asistencial con múltiples contusiones y un traumatismo craneoencefálico moderado. También se identificó un hematoma en la región del cerebelo, por lo que fue sometido a valoraciones y estudios complementarios.

Posteriormente, los organizadores de la feria informaron que el trabajador se encontraba estable y bajo observación médica. También expresaron su solidaridad con el afectado, su familia y las empresas involucradas en el traslado del automóvil.

La Policía de Bolivia inició las investigaciones para establecer qué provocó el desprendimiento del vehículo durante la maniobra. Entre las hipótesis preliminares se encuentran una posible falla mecánica en el equipo de elevación o problemas de coordinación entre las personas encargadas de realizar el procedimiento.

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El comandante regional de la Policía de la zona Sur, Hugo Barrios, señaló que ambas posibilidades estaban siendo investigadas por la Dirección de Tránsito. Hasta los reportes publicados el 18 de noviembre, no se había establecido una causa definitiva ni determinado responsabilidades.

El accidente ocurrió durante el montaje de la octava edición de la feria automotriz ‘5 Días Sobre Ruedas’, cuyas actividades continuaron según lo previsto por los organizadores.