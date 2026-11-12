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Exvicepresidente de Latinoamérica, imputado por la fiscalía, huyó de su país y se asiló en México

La mano derecha del expresidente de la región tenía una cita con la fiscalía de su país esta semana.

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Redacción Mundo
12 de noviembre de 2026 a las 4:29 p. m.
El líder político se asiló en México.
El líder político se asiló en México. Foto: Getty Images

El exvicepresidente de Bolivia Álvaro García Linera, imputado junto a Evo Morales por asesinato y torturas entre otros delitos en el conocido como Caso Terrorismo, aseguró que ha obtenido asilo político por parte de las autoridades mexicanas.

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El que fuera ‘número dos’ de Morales y posteriormente de Luis Arce ha confirmado a la cadena de televisión Unitel que viajó a México desde Argentina, país al que partió el pasado 31 de octubre por compromisos académicos.

Una vez en el país norteamericano, realizó la solicitud, que le ha sido ahora concedida, si bien las autoridades mexicanas no se han pronunciado al respecto hasta el momento.

El expresidente de Bolivia, Evo Morales (derecha), y el exvicepresidente, Álvaro García Linera (izquierda)
El expresidente de Bolivia, Evo Morales (derecha), y el exvicepresidente, Álvaro García Linera (izquierda) Foto: Getty Images

Sus palabras llegan un día después de que fuera citado a declarar por la Fiscalía, según ha confirmado el fiscal general del Estado, José Armando Urioste, al diario ‘El Deber’.

“Se le citó ayer en horas de la tarde pero no se encontró. Entonces, se están haciendo las pesquisas correspondientes”, dijo, adelantando que también se ha dado orden para citar a Morales.

El exmandatario ha lamentado que García “se escapa cobardemente” y ha señalado que él, en cambio, no se “siente” culpable. “No soy culpable, hemos defendido la unidad del territorio nacional.

Lamento mucho que algunos, como Álvaro se escapa cobardemente. Aquí hay que ir de frente, estamos con la verdad, estamos con la patria, estamos con el pueblo”, ha afirmado en su programa de Radio Kawsachun Coca.

Ambos fueron imputados el pasado mes de los delitos de asesinato, vejaciones y torturas, así como por privación de libertad en el Caso Terrorismo.

El 16 de abril de 2009 los agentes de la Policía boliviana entraron en el Hotel Las Américas de Santa Cruz, donde mataron a tres personas y detuvieron a otras dos acusadas de formar una célula terrorista. Morales estaba entonces de viaje en Venezuela y reconoció haber ordenado la acción. García Linera era el presidente en ejercicio.

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