Embajadora de Colombia en Estados Unidos se reunió con el demócrata Gregory Meeks para fortalecer la relación bilateral

La embajadora de Colombia en Estados Unidos, María Consuelo Araújo, sostuvo un encuentro con el congresista demócrata Gregory Meeks, integrante destacado del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, con el propósito de fortalecer la relación entre ambos países.

De acuerdo con el mensaje divulgado sobre la reunión, Araújo transmitió al presidente Abelardo De La Espriella el compromiso de su misión diplomática de preservar el carácter bipartidista que históricamente ha respaldado los vínculos entre Bogotá y Washington.

La embajadora también expresó la intención de mantener una colaboración constante con el Congreso estadounidense en torno a las prioridades compartidas por los dos paises.

En foto con Donald Trump, la embajadora María Consuelo Araújo formalizó su misión diplomática en Washington

El encuentro también se produce después de que Meeks integrara una delegación bipartidista del Congreso que visitó Colombia en octubre. La agenda de ese grupo incluyó recorridos por Chocó y Cali, dos de las zonas afectadas por el terremoto del 10 de agosto, y reuniones relacionadas con la cooperación y la asistencia estadounidense al país.

Meeks ha sido reconocido como un defensor de la asociación entre Colombia y Estados Unidos. Su participación en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes lo convierte en un interlocutor relevante para los asuntos de política exterior y agenda bilateral.