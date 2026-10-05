María Consuelo Araújo, embajadora en EE. UU., se reunió por primera vez en Washington con la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas

María Consuelo Araújo, la embajadora en Estados Unidos nombrada por Abelardo De La Espriella, es una de las funcionarias más importantes en materia de relaciones internacionales con el país norteamericano y tiene la misión de reparar algunos de los hechos causados por el gobierno Petro.

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Uno de ellos es la percepción sobre la ineficiente lucha antidrogas que dejó la anterior administración. Ahora, las propuestas del nuevo mandatario están encaminadas a hacerle frente a esta problemática desde varios ángulos. El principal, la lucha contra los grupos armados.

María Consuelo Araújo, embajadora de Colombia en Estados Unidos, sostuvo su primera reunión con la directora de la ONDCP, Sara Carter. Foto: @ONDCP Cuenta oficial de X.

Este 5 de septiembre, Araújo sostuvo su primera reunión con Sara Carter, directora de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de Estados Unidos.

En su cuenta oficial de X, la ONDCP aseguró que “durante su primera visita oficial a la ONDCP, la embajadora de Colombia María Consuelo Araújo Castro se reunió con la directora Sara Carter para reafirmar el compromiso de Colombia de fortalecer la cooperación bilateral contra las organizaciones narcoterroristas”.

https://www.semana.com/mundo/articulo/esto-dice-ee-uu-sobre-el-gobierno-petro-tras-descertificacion-de-colombia-en-la-lucha-antidrogas/202658/

La embajadora se pronunció semanas atrás al reaccionar a la decisión del Gobierno Trump de mantener la descertificación del país en la lucha contra las drogas.

Sara Carter, directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos, recibió a la embajadora colombiana. Foto: @ONDCP Cuenta oficial de X.

“La determinación presidencial emitida por el Gobierno de los Estados Unidos evalúa el marcado deterioro de la seguridad y de la lucha contra el narcotráfico en los últimos doce meses. El resultado de dicha decisión es un reflejo del desgobierno de los últimos cuatro años”, dijo en su momento Araújo.

Araújo agregó en su momento que el propósito del Gobierno es enfrentar toda la cadena del narcotráfico, desde los cultivos ilícitos, laboratorios y precursores químicos, hasta las rutas, rentas criminales, estructuras de mando y redes internacionales. “Colombia ha renovado su cooperación operacional con los Estados Unidos”, resaltó.

Colombia y Estados Unidos buscan fortalecer la cooperación bilateral contra las organizaciones dedicadas al narcotráfico. Foto: AFP

Con ello, la embajadora busca recuperar la confianza en la lucha contra el flagelo de las drogas en Colombia.