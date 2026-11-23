Los militantes y congresistas del Centro Democrático protagonizan una nueva garrotera por cuenta de las elecciones regionales en Antioquia. La discusión, que hasta ahora se mantenía internamente, llegó a las redes sociales.
El episodio comenzó el fin de semana cuando se dio a conocer una entrevista que concedió el representante Andrés Guerra a un medio de comunicación de Medellín, donde afirmó que no respalda a ningún precandidato del partido a la Alcaldía ni a la Gobernación.
Él agregó que acompañará el proyecto político de los aspirantes que seleccione el Centro Democrático, pero anticipó que esa colectividad no podrá ganar los puestos sola y mostró simpatía con posibles acercamientos a Aníbal Gaviria.
Gaviria, que no es militante del partido, estaría considerando competir por el liderazgo de Antioquia o Medellín en 2027. Aunque no es de esa colectividad, tuvo un acercamiento importante en la elección presidencial por su espaldarazo a Paloma Valencia.
Andrés Guerra no es el único que ve con buenos ojos una eventual alianza con Gaviria, que ya fue gobernador y alcalde. SEMANA constató que otros líderes estarían promocionando y considerando, internamente, una unión entre sectores de derecha y centro.
Al ser pública la situación a pocos menos de un año de la contienda regional, los precandidatos del Centro Democrático no tardaron en reprochar las palabras de Guerra y de relacionar a Gaviria con la administración de Daniel Quintero y Gustavo Petro.
Rodrigo Hernández, exalcalde de Rionegro, manifestó: “La lealtad en política se construye con reciprocidad y con hechos. Andrés Guerra, quienes te acompañamos en las urnas, en dos oportunidades a la Gobernación, lo hicimos confiando en ti”.
Él agregó: “Lo que se presenta desde afuera como una supuesta alianza, o un gesto de apertura, por dentro termina debilitando la confianza de tu propio equipo y desplazando a quienes estamos construyendo este camino a la Gobernación de Antioquia”.
Alejandro Arbeláez, exgerente de Hidroituango, dijo: “Mucho esfuerzo nos costó resistir ante el gobierno de Gustavo Petro, y su mezquindad con el departamento, como para ahora dar cabida a reencauches políticos de los que nos arrodillaron ante la peligrosa y fracasada paz total”.
El precandidato dijo que seguirá los principios del Centro Democrático: “Cada lorito en su palito y en su partido. El mío desde siempre ha sido el Centro Democrático y sus tesis de seguridad. Desde allí seguiré defendiendo las posiciones valientes del gobernador Andrés Julián Rendón frente al PetroQuinterismo”.
Hasta ahora, el partido del expresidente Álvaro Uribe no se ha pronunciado sobre la coyuntura. Lo cierto es que siguen los movimientos de la derecha y sectores del centro para posicionar a candidatos a los dos cargos más importantes del departamento.