Los militantes y congresistas del Centro Democrático protagonizan una nueva garrotera por cuenta de las elecciones regionales en Antioquia. La discusión, que hasta ahora se mantenía internamente, llegó a las redes sociales.

El episodio comenzó el fin de semana cuando se dio a conocer una entrevista que concedió el representante Andrés Guerra a un medio de comunicación de Medellín, donde afirmó que no respalda a ningún precandidato del partido a la Alcaldía ni a la Gobernación.

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Él agregó que acompañará el proyecto político de los aspirantes que seleccione el Centro Democrático, pero anticipó que esa colectividad no podrá ganar los puestos sola y mostró simpatía con posibles acercamientos a Aníbal Gaviria.

Gaviria, que no es militante del partido, estaría considerando competir por el liderazgo de Antioquia o Medellín en 2027. Aunque no es de esa colectividad, tuvo un acercamiento importante en la elección presidencial por su espaldarazo a Paloma Valencia.

Andrés Guerra no es el único que ve con buenos ojos una eventual alianza con Gaviria, que ya fue gobernador y alcalde. SEMANA constató que otros líderes estarían promocionando y considerando, internamente, una unión entre sectores de derecha y centro.

Al ser pública la situación a pocos menos de un año de la contienda regional, los precandidatos del Centro Democrático no tardaron en reprochar las palabras de Guerra y de relacionar a Gaviria con la administración de Daniel Quintero y Gustavo Petro.

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Rodrigo Hernández, exalcalde de Rionegro, manifestó: “La lealtad en política se construye con reciprocidad y con hechos. Andrés Guerra, quienes te acompañamos en las urnas, en dos oportunidades a la Gobernación, lo hicimos confiando en ti”.

Él agregó: “Lo que se presenta desde afuera como una supuesta alianza, o un gesto de apertura, por dentro termina debilitando la confianza de tu propio equipo y desplazando a quienes estamos construyendo este camino a la Gobernación de Antioquia”.

Logo del Centro Democrático. Foto: Mario Franco

Alejandro Arbeláez, exgerente de Hidroituango, dijo: “Mucho esfuerzo nos costó resistir ante el gobierno de Gustavo Petro, y su mezquindad con el departamento, como para ahora dar cabida a reencauches políticos de los que nos arrodillaron ante la peligrosa y fracasada paz total”.

El precandidato dijo que seguirá los principios del Centro Democrático: “Cada lorito en su palito y en su partido. El mío desde siempre ha sido el Centro Democrático y sus tesis de seguridad. Desde allí seguiré defendiendo las posiciones valientes del gobernador Andrés Julián Rendón frente al PetroQuinterismo”.

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Hasta ahora, el partido del expresidente Álvaro Uribe no se ha pronunciado sobre la coyuntura. Lo cierto es que siguen los movimientos de la derecha y sectores del centro para posicionar a candidatos a los dos cargos más importantes del departamento.