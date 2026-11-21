Durante la instalación de las convenciones municipales del Centro Democrático, el expresidente Álvaro Uribe habló de su percepción del gobierno de Abelardo De La Espriella, de los reparos que han hecho a algunas de sus propuestas en la Ley de Rescate Económico y de la posición del partido político frente a la reforma pensional.

Pero hay que destacar la mención que hizo el exmandatario al tema de la seguridad, alrededor de la cual pidió defender el apoyo de Estados Unidos. “Vemos un gran esfuerzo del actual gobierno para recuperar la seguridad. Y el gran apoyo de EE.UU. Les pido que defendamos eso en todas partes”.

Uribe desvirtuó a quienes hablan de que la participación del país del norte en esa tarea es perder la soberanía: “No, señores, la tenemos perdida en manos del terrorismo. Si Estados Unidos u otro país nos ayuda a que este país recupere la seguridad, es la recuperación de la soberanía”.

Hay que recordar que las convenciones municipales son jornadas internas del partido político, con las cuales se busca la reorganización de sus estructuras en los municipios de Colombia. El objetivo de esos encuentros es definir quiénes dirigirán y representarán al partido en el territorio.

Para esta oportunidad, las convenciones iniciaron este sábado 21 de noviembre y se extenderán hasta el miércoles 25 del mismo mes.

Abelardo De La Espriella, presidente de Colombia Foto: Presidencia de la República / Youtube

En su intervención, Uribe habló de su relación con el gobierno de Abelardo De La Espriella, refiriéndose a quienes le preguntan cómo está el partido con el actual mandatario de los colombianos. “Nosotros queremos que le vaya bien. Buscamos que nuestras críticas sean argumentativas, constructivas y respetuosas“, afirmó.

En ese sentido, se refirió a la propuesta de reforma pensional que han planteado, para corregir temas del sistema de aseguramiento, que en la actualidad afectan las posibilidades de los jóvenes de lograr una pensión.

Igualmente, habló de la Ley de Rescate Económico, alrededor de la cual, el Centro Democrático también ha sido crítico, lo que fue sustentado por el expresidente. “Reconocemos el problema fiscal de Colombia, pero también hay que tener en cuenta que este es un país agobiado por los impuestos”.