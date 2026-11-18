La senadora del Centro Democrático, Claudia Margarita Zuleta, y su colega del Pacto Histórico, Alejandra Omaña, sostuvieron un fuerte agarrón en el Congreso cuando analizaron la situación de seguridad que atraviesa el país.

El uribismo responsabilizó al gobierno de Gustavo Petro de heredar a la administración de Abelardo De La Espriella unos grupos armados fuertes, con más número de hombres y control territorial y a Omaña no le gustó.

“¡Cínicos! Hicieron campaña con la guerra y hoy se hacen los indignados. ¿Hasta cuándo le van a echar la culpa a Gustavo Petro?”, preguntó Alejandra Omaña, quien olvidó que el Tigre De La Espriella apenas lleva tres meses en el poder y está enfrentado al poderío de los grupos narcoterroristas.

Senadora Claudia Margarita Zuleta Murgas Foto: Suministrada a Semana

”Esa guerra tiene nombre y se llama Abelardo De La Espriella”, dijo la dirigente política.

La senadora Claudia Margarita Zuleta, visiblemente indignada con su colega, no se quedó callada y la frenó en seco.

“No senadora, ¿cómo así? Claro que estamos indignados y claro que vamos a seguir culpando a Gustavo Petro. Él es responsable del deterioro de la seguridad que vive Colombia. Fue en su gobierno que jugaron a los congelados, fue en su gobierno donde se levantaron las órdenes de captura a los peores criminales, fue en su gobierno donde se suspendieron las extradiciones, fue en su gobierno donde se triplicaron las hectáreas de cultivos ilícitos en Colombia y se desplegó la peor fase de la economía ilícita y criminal de la minería ilegal en Colombia que financia el crimen bajo la mirada cómplice, complaciente, de su gobierno”, le dijo Zuleta.

En el gobierno de Gustavo Petro nació la guerra de drones por parte de los alzados en armas, dicen congresistas de derecha. Foto: Andrea Puentes - Presidencia de Colombia

Y le recordó a Omaña “que fue Gustavo Petro quien se sentó, muy plácidamente, a conversar con todos esos actores armados mientras reclutaban niños, crecían en cultivos ilícitos y hoy tienen atocigado al pueblo colombiano”.

La senadora Claudia Margarita Zuleta dijo que ella, por ejemplo, se queja de los atentados con drones por parte de los grupos armados “porque fue en su gobierno donde creció el número de atentados con este tipo de artefactos y fue en la administración de Gustavo Petro donde se habló de un sistema nacional antidrones, un escudo para la fuerza pública que nunca llegó. Acuérdese usted que fueron 6 billones que se prometieron para que cada estación de Policía y Ejército estuviera protegida y eso no solamente no se estructuró sino que no se financió”.

SEMANA confirmó cómo los drones de las Farc y del ELN destrozan viviendas, aumentan el número de víctimas y generan desolación. Donde cae un explosivo, nadie vuelve a recorrer las ruinas. Foto: adobe istock / semana

Entonces —advirtió la congresista— “sí vamos a seguir culpando a Gustavo Petro del deterioro en la seguridad, del crecimiento de los cultivos ilícitos, del crecimiento del número de hombres en armas que pasaron de 13.000 a más de 27.000 hombres armados. De nada sirvió. Esto es lo que nosotros llamamos el armatroste de la paz total”.

Hoy el petrismo no reconoce que el poderío de los drones por parte del ELN y las disidencias de las Farc empezó en el gobierno de Gustavo Petro y no se frenó a tiempo.