100 drones iban para una empresa en el Valle del Cauca y la Dian descubrió el plan: Abelardo De La Espriella se pronunció

Este viernes 13 de noviembre se conocieron detalles de un operativo que realizó la Dian en donde se incautaron 100 drones, los cuales iban para una empresa en el departamento del Valle del Cauca.

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Ese operativo de la Dian llamó la atención del presidente de la República, Abelardo De La Espriella quien lanzó un mensaje contundente en contra de los criminales que pretendan usar ese tío de elementos para atentar contra la Fuerza Pública.

“¡NO VAMOS A PERMITIR QUE LA TECNOLOGÍA CAIGA EN MANOS DEL NARCOTERRORISMO! La DIAN aprehendió en Cartagena 100 drones y sus partes, distribuidos en 21 bultos, que ingresaban al país con destino a una empresa domiciliada en Candelaria, Valle del Cauca”, indicó.

Y agregó el jefe de Estado: “Estos equipos pueden terminar fortaleciendo las capacidades criminales de organizaciones narcoterroristas que los utilizan para atacar a nuestra Fuerza Pública, amenazar a la población civil e imponer el terror en los territorios”.

“A LOS CRIMINALES LES ADVIERTO: NO VAN A UTILIZAR EL CIELO COLOMBIANO PARA SEMBRAR TERROR. LOS VAMOS A PERSEGUIR, LOS VAMOS A ACABAR COMO EL CÁNCER QUE SON”, recalcó el jefe de Estado.

Finalmente indicó que “la seguridad de nuestros soldados, policías y de todos los colombianos no se negocia.¡Firme por la Patria! ¡Viva Cristo Rey!”.

Y en otro mensaje, el presidente entregó detalles de otro operativo de la Dian: “Una investigación de la DIAN en Ipiales destapó un entramado de exportaciones ficticias de aceite de palma y soya hacia Ecuador, que habría permitido justificar el ingreso a Colombia de más de $425.000 MILLONES de posible origen ilícito”.

“La DIAN revisó documentos aduaneros, cruzó información con autoridades ecuatorianas e identificó 633 exportaciones falsas. Las mercancías figuraban como exportadas, pero no existían registros de su ingreso a Ecuador”, dijo.

Sumado a ello expresó: “¡EL RESULTADO: SIETE CAPTURADOS! Cuatro funcionarios de la DIAN y tres representantes legales de comercializadoras internacionales, imputados por presuntos delitos relacionados con lavado de activos, concierto para delinquir y falsedad ideológica en documento público”.

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“¡HE DADO LA ORDEN DE FORTALECER LOS CONTROLES Y COLABORAR CON LA JUSTICIA HASTA LLEGAR AL FONDO DE ESTE ENTRAMADO! ¡EL QUE UTILICE EL ESTADO PARA FAVORECER A LOS CRIMINALES TENDRÁ QUE RESPONDER ANTE LA JUSTICIA!”, puntualizó.