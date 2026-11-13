“¿Usted cuánto se gana, le parece alto el salario de este Fondo Milagro?”, le preguntaron al aire a congresista y así respondió

El Congreso de la República creó una comisión para hacerle seguimiento al denominado Fondo Milagro, el organismo creado para recuperar al país tras el terremoto del 10 de agosto de 2026.

El Fondo Milagro ha estado en controversia: por un lado, el presidente Abelardo De La Espriella desautorizó que sus integrantes se hayan puesto salarios muy elevados; por otro, se le ha exigido más celeridad, toda vez que han pasado tres meses desde que tuvo lugar el movimiento telúrico.

Sobre este último reclamo, el vicepresidente José Manuel Restrepo, en diálogo con SEMANA, respondió.

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Por su parte, sobre el tema salarial del Fondo Milagro, la senadora Norma Hurtado, integrante del Partido de la U, fue consultada, dado que ella es la coordinadora de esa comisión de seguimiento del Congreso.

Lo primero que le consultaron, en la emisora Blu Radio, fue si ella sabía de los salarios asignados a las personas del Fondo Milagro. “Esa información no había sido allegada al Congreso de la República y no había sido allegada a la Comisión Bicameral”, dijo.

Al consultarle si el Fondo Milagro, según dicha Comisión, estaba funcionando bien, respondió: “El Fondo Milagro acaba de nacer. Sin embargo, hemos querido que haya una comunicación mucho más efectiva con el Congreso de la República, que es quien recibe de manera directa las preocupaciones, necesidades de la gente, pero la comunicación no ha sido fluida, no hemos podido obtener una información mucho más clara, no hemos podido tener la planimetría de lo que está haciendo el Fondo. Hemos tenido una sola presentación por parte del doctor Jaime Andrés Uribe y una solicitud de aplazamiento que hizo personalmente en la única sesión a la que él ha asistido y, pues, como todos lo conocieron el pasado miércoles, él expresó que había sido citado de manera extraordinaria al municipio de Roldanillo y que por eso no podía acompañarnos para dar las explicaciones que requieren los afectados por el terremoto”.

En medio de la entrevista, a la congresista le preguntaron por su propio salario, con relación a los que se habían designado para los integrantes del Fondo Milagro. “¿Usted como congresista cuánto se gana mensualmente?”, le preguntaron. “Nosotros estamos alrededor de los 51 millones de pesos con la prima por vivir en otra región”, respondió Hurtado.

“¿Y a usted como congresista le parece exagerado o demasiado alto el salario que se pusieron los directivos de este Fondo Milagro?”, le replicaron a la senadora Hurtado.

“Lo dije en un trino el día de ayer. Eso amerita una revisión. Yo creo que menos burocracia, menos nómina y más resultados”, respondió la senadora.

“El Fondo apenas logró consolidarse en materia contractual, en materia de planeación, en todo esto que ellos nos han expuesto, lo que son sus obligaciones y las obligaciones que ellos van a ejecutar en cada uno de los territorios, pero lo más difícil, diría yo, ha sido lo del presupuesto. Todos sabemos que hoy ese presupuesto solamente cuenta con 624.000 millones de pesos y, tal como lo dijo el director de la Unidad de Gestión de Riesgo, esta reconstrucción puede costar alrededor de 54 billones de pesos. Entonces, pues no, no se ha cumplido, no se ha cumplido con las expectativas que tienen las comunidades en las zonas afectadas y con este presupuesto será muy difícil”, agregó.

“Es un momento de verdad de sincerarnos y de expresarle al doctor Uribe que esta comisión está representada por 52 congresistas, representantes y senadores de los territorios afectados y que somos nosotros quienes hemos convocado no solo a la presencia en el Congreso, sino también en las zonas afectadas. Él pidió el aplazamiento de las audiencias en los territorios, con el fin de poder tener unas respuestas mucho más claras. Él lo pidió en la sesión a la que asistió y nosotros hoy necesitamos cumplir con esas audiencias porque representamos las regiones. Así que la Comisión Bicameral tiene una importancia, tiene una representación de los territorios, y amerita que tengamos respuestas claras al respecto”, puntualizó.