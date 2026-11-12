Fútbol por una causa: Colombia jugará contra Chile y la taquilla ayudará a los damnificados por el terremoto en Cali

Cali se vestirá de gala para el soñado regreso de la Selección Colombia masculina de mayores al estadio Olímpico Pascual Guerrero para un partido que tendrá un significado que va más allá del fútbol. Este viernes 13 de noviembre, el combinado nacional enfrentará a Chile y toda la recaudación de boletería será destinada a apoyar a las comunidades afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto. Al mismo tiempo, la ciudad espera que la llegada de visitantes y aficionados impulse sectores como la hotelería, la gastronomía, el transporte y el comercio.

El encuentro comenzará a las 7:00 p.m. y marcará el regreso del equipo nacional a la sucursal del cielo después de 27 años. La última presentación de la selección de mayores en ese escenario ocurrió el 24 de enero de 1999, cuando empató 1-1 con Dinamarca, con un gol de Faustino Asprilla.

La iniciativa tiene un componente solidario desde su organización. La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) anunció que, por decisión de su Comité Ejecutivo, la taquilla del partido se destinará a las labores de reconstrucción y asistencia en las zonas afectadas por el sismo.

Ramón Jesurún, presidente de la FCF, explicó que el propósito de la donación es que los recursos puedan ser utilizados en la atención de las comunidades damnificadas. “El Comité Ejecutivo decidió donar la recaudación de ese partido para que la Alcaldía de Cali y el fondo que tiene para la reconstrucción de algunas localidades afectadas por ese terrible terremoto puedan destinar esos recursos a lo que necesiten”, afirmó.

El alcalde Alejandro Eder destacó que la llegada de la selección era una gestión que la ciudad venía trabajando con la Federación: “Esto es un sueño que teníamos los caleños hace casi 30 años que duramos sin ver a la Selección Colombia de Mayores jugar aquí en Cali. Esto es algo que veníamos trabajando con el doctor Ramón Jesurún y lo logramos”.

Los recursos se sumarán al programa de asistencia alimentaria que la Administración Distrital desarrolla con el Programa Mundial de Alimentos (PMA), dirigido a más de 20.000 familias damnificadas. Eder explicó que el programa cuenta con cerca de 7.000 millones de pesos, provenientes de recursos internacionales y de la ciudad, y que el dinero de la taquilla permitirá adquirir mercados para los hogares que todavía necesitan apoyo humanitario.

“Nosotros tenemos un programa de alrededor de 7 mil millones de pesos con plata internacional y plata de nuestra ciudad. A ese fondo se van a sumar los recursos de la Federación, del partido del viernes, y con eso se van a adquirir y se van a dar apoyos en mercados para las personas damnificadas que aún necesitan ese apoyo humanitario”, explicó el mandatario.

El Estadio Olímpico Pascual Guerrero espera recibir a 38.000 hinchas para el partido entre Colombia y Chile. Foto: Alcaldía de Cali - API

La proyección económica para Cali

Además del aporte social, la Secretaría de Desarrollo Económico estima que el partido podría generar un impacto de 10.500 millones de pesos en la ciudad. De acuerdo con las cifras divulgadas por la Administración, unos 6.500 millones corresponderían a la venta de boletería, mientras que los 4.000 millones restantes provendrían del consumo de aproximadamente 4.500 visitantes que se espera recibir durante el fin de semana.

Ese gasto se distribuiría entre hoteles, transporte, restaurantes, comercio y servicios turísticos. La Alcaldía también calcula que bares y restaurantes podrían incrementar sus ventas entre un 30 y un 50 % frente a una jornada habitual. Según las estimaciones de la Secretaría, el gasto adicional de un residente caleño rondaría los 90.000 pesos, mientras que el de un visitante podría alcanzar los 450.000 pesos.

La secretaria de Desarrollo Económico, Laura Loreto Arias, señaló que el movimiento no se limitará a quienes ingresen al estadio, pues también se beneficiarán los negocios ubicados en sus alrededores, el transporte, el sector nocturno y los comerciantes de textiles y confecciones por la venta de camisetas de la Selección Colombia.

Para la funcionaria, el partido representa una oportunidad de posicionar nuevamente a Cali como escenario de grandes acontecimientos y atraer visitantes que contribuyan a la actividad empresarial de la ciudad.