Un maestro de la orfebrería boyacense llevó la memoria precolombina de Colombia hasta las manos del papa León XIV

El pasado 6 de noviembre, durante el vuelo papal con destino a Montevideo, el papa León XIV recibió una pieza de orfebrería colombiana que reúne parte de la memoria ancestral del país. Se trata del Pez Alado, una creación del maestro Omar Hurtado, fundador de HUMA, casa dedicada a preservar y proyectar el simbolismo de las culturas precolombinas.

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El obsequio tiene un origen relacionado con las visitas que León XIV realizó a Colombia antes de su elección como pontífice, cuando se desempeñaba como superior general de la Orden de San Agustín. Durante esos viajes estuvo en el país en más de diez ocasiones y, en una de ellas, recorrió el Museo del Oro de Bogotá. Aquí conoció una representación ancestral de un pez alado con rostro de jaguar que llamó especialmente su atención.

A partir de esa historia, Omar Hurtado y su equipo emprendieron la elaboración de una pieza inspirada en aquella figura. El resultado recupera elementos de la iconografía precolombina y su interpretación de la naturaleza. Para el orfebre tiene un significado particular: el Pez Alado fue la primera pieza que elaboró para el Museo del Oro. Años después, una creación basada en esa misma representación llegó a manos del santo padre.

La composición reúne cuatro elementos fundamentales: tierra, agua, aire y fuego. El cuerpo del pez representa la tierra; sus aletas, el agua; las alas, el aire, y el rostro de jaguar, la fuerza y la energía del fuego. En conjunto, la figura expresa la relación de los pueblos originarios con la naturaleza y las fuerzas que dan origen a la vida.

Detrás de la obra está la trayectoria de Hurtado, maestro orfebre nacido en Monguí, Boyacá, y dedicado desde hace más de tres décadas al estudio de las técnicas y manifestaciones artísticas de las culturas precolombinas.

Conocido como el Orfebre Viajero del Tiempo, ha trabajado con piezas originales del patrimonio orfebre colombiano y ha recuperado sus formas y simbolismos mediante procedimientos artesanales, entre ellos la técnica de la cera perdida.

El maestro Omar Hurtado sosteniendo el Pez Alado. Foto: Suministrada a SEMANA

Su trabajo busca mantener vigente ese conocimiento y acercarlo a nuevos públicos, a partir de la investigación y la reproducción de piezas que hacen parte de la historia cultural del país.

“El oro es memoria. Colombia, desde sus raíces ancestrales, ha sabido convertir su cultura en un legado para la humanidad. En cada una de nuestras piezas vive la esencia de aquellos pueblos que alguna vez fueron llamados los Hijos del Sol. El oro es mucho más que un metal: es identidad, es conocimiento y es la historia de una nación que sigue latiendo”, expresó Hurtado.

Tras recibir la ofrenda, el papa León XIV envió un saludo y una bendición “a todo el pueblo de Colombia y América Latina”. Lo mejor es que el Pez Alado no se quedará en una simple anécdota, ya que tendrá un lugar en su residencia papal; así el papa León XIV tendrá un pedacito de nuestra historia.