De Barranquilla a la Academia de Pilotos de Ferrari: el camino de Salim Hanna hacia la élite del automovilismo mundial

A los siete años, Salim Hanna ya tenía claro que quería ser piloto. Lo que comenzó como una afición por los karts pronto se convirtió en un proyecto de vida que lo ha llevado a correr en circuitos de talla mundial, a competir frente a algunos de los talentos más destacados de su generación y asumir sacrificios poco habituales para alguien de su edad. Ahora, con 16 años, el corredor barranquillero se prepara para dar el paso más grande en su carrera: llegar a la Fórmula 3.

Piloto colombiano fue presentado por Ferrari y sueña con la Fórmula 1: “Estoy feliz y agradecido”

Su formación comenzó lejos de las condiciones ideales para un niño que aspiraba a competir en el automovilismo. En Barranquilla no había una pista de karting, por lo que debía viajar constantemente para entrenar y participar en competencias. Aeropuertos, carreteras y largas jornadas fuera de casa hicieron parte de una infancia distinta a la de sus amigos. Pero eso no era suficiente para soñar con hacer historia.

“Para poder llegar a donde queremos había que ir a correr a Europa, que es donde está el mejor nivel, donde más se aprende”, mencionó Hanna.

Uno de los primeros resultados que confirmó su potencial llegó cuando tenía 10 años. Hanna terminó cuarto en la ROK Cup International Final, disputada en Italia, en la categoría Mini. Lo hizo frente a más de cien pilotos de diferentes países, varios de ellos mayores y con más experiencia en los circuitos europeos. Después compitió durante tres años con Ricky Flynn Motorsport, equipo por el que también pasaron pilotos como Lando Norris y Oscar Piastri. Con esa escudería consiguió títulos como el WSK Open y el Trofeo de la Industria.

Más adelante trabajó con Dino Chiesa, fundador de Kart Republic y una figura reconocida del karting internacional, vinculada anteriormente a las carreras de Lewis Hamilton y Nico Rosberg, campeones del mundo de Fórmula 1.

Salim Hanna a bordo de un monoplaza de Campos Racing. Foto: Getty Images

El paso a los monoplazas también le dejó resultados importantes. En 2025, durante su temporada en Fórmula 4, comenzó con una pole position en Misano y tuvo uno de sus fines de semana más destacados en Silverstone, donde consiguió dos victorias en el marco de un Gran Premio de Fórmula 1.

Cerró el año como campeón de novatos y cuarto en la clasificación general. “Al final del año el resultado fue muy bueno, aunque siento que pudimos haber peleado por el título. Tuvimos algunos problemas técnicos, pero creo que demostramos que teníamos el ritmo y el potencial para ser campeones”, comentó el colombiano.

La temporada 2026 en Fórmula Regional representó otro paso hacia las grandes ligas. Su comienzo en Abu Dabi fue complicado por las dificultades para acostumbrarse al nuevo carro, sin embargo, después de analizar los problemas y trabajar con su equipo, logró cambiar el rumbo. Pasó de estar medio segundo por detrás de sus rivales a conseguir una victoria en Dubái. De hecho, en ese proceso contó con la orientación de Juan Pablo Montoya. Después ganó en Imola, en el campeonato europeo, y terminó el año con dos triunfos y cuatro podios en la Fórmula Regional Europea (FRECA).

Para Hanna, esa evolución fue una de las principales enseñanzas de la temporada: “Hubo momentos difíciles, pero aprendí que lo importante no es cómo empiezas, sino cómo reaccionas cuando las cosas no salen, cómo trabajas y mejoras”.

Ahora el barranquillero vivirá uno de los saltos más grandes en las etapas de formación y gracias a su talento contará con el respaldo de la Ferrari Driver Academy, una oportunidad a la altura de muy pocos corredores. “Siempre me han enseñado a trabajar con disciplina y constancia y siempre me he esforzado al máximo, pero esta oportunidad va a exigirme ir todavía más allá”, aseguró.

En 2027 competirá de la mano de Campos Racing, uno de los mejores equipos de Fórmula 3, con quienes ya dio sus primeros giros en este final de año. Para Hanna Campos es como una familia, porque es un equipo español, con una cultura similar a la colombiana, y está construyendo una relación con los ingenieros y el equipo que ha catalogado como “espectacular”.

“Estoy feliz, motivado y con mucha confianza. Mi objetivo es ser competitivo desde el principio, seguir creciendo y demostrar por qué estoy aquí”, complementó.

Salim Hanna dialogando con Juan Pablo Montoya. Foto: Formula 1 via Getty Images

Fuera de las pistas, Hanna mantiene presente el lugar del que viene. Se siente orgulloso de representar a Colombia y a Barranquilla: “Agradezco muchísimo el cariño de la gente de Barranquilla y de toda Colombia. Llevo nuestra bandera con mucho orgullo y espero que mi camino inspire a otros a seguir sus sueños. Ojalá cada vez haya más apoyo de las empresas e instituciones para los nuevos talentos colombianos”.

Una de las personas que ha acompañado su crecimiento es Juan Pablo Montoya. Manifestó que tiene un cariño, respeto y agradecimiento hacia él y su familia. Tenerlo tan cerca es un privilegio que valora muchísimo, ya que ha sido, según el propio Hanna, “fundamental en mi desarrollo como piloto y espero poder contar siempre con su apoyo”.

Su meta final sigue siendo llegar a la Fórmula 1. Por eso, cuando habla de los jóvenes que quieren abrirse camino en el automovilismo, insiste en que se necesita preparación técnica, física y mental, además de disciplina y dedicación constante.

“El automovilismo no es solamente manejar; hay mucho trabajo entre una prueba y otra, entre una tanda y otra. El talento importa, pero con disciplina, trabajo y dedicación puedes competir con cualquiera. Mi consejo es que nunca se rindan, que disfruten el camino y no pierdan de vista su objetivo. Muchos retos que parecen insuperables en el momento, con el tiempo dejan de serlo”, concluyó.