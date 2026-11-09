“Primero papá que presidente”: el emotivo momento entre Abelardo de la Espriella y su hijo el fin de semana

Abelardo de la Espriella protagonizó un momento íntimo que no tardó en llamar la atención en las redes sociales. El mandatario hizo una pausa en sus labores de fin de semana para cumplir con una tarea familiar: cortarle el cabello a su hijo Salvador, de 13 años.

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El momento, compartido a través de las cuentas oficiales del jefe de Estado, mostró una faceta íntima del mandatario, alejada por unos minutos del protocolo de la Casa de Nariño y enfocada en la vida personal de la familia presidencial.

El video publicado por el mandatario muestra el momento exacto en el que le realiza el corte de cabello al menor, quien lucía su pelo bastante largo. Acompañado del mensaje “¡Primero papá que presidente!”, De la Espriella explicó a sus seguidores que consideró importante guardar un espacio de su jornada de descanso para dedicarlo exclusivamente a su hijo.

“En medio de una intensa agenda de Estado, hoy saqué un momento para motilar a mi hijo Salvador”, relató el mandatario en la publicación. Tras finalizar el corte, comentó entre risas el resultado del peinado asegurando que lo había dejado “impecable, con porte y carácter”.

Más allá de la publicación, el mensaje central del jefe de Estado giró en torno a la maternidad y paternidad dentro del ritmo acelerado de la vida pública. “Son estos pequeños momentos los que más atesoro. Porque mis hijos crecen, el tiempo pasa y hay instantes que no vuelven”, reflexionó.

¡Primero papá que presidente! En medio de una intensa agenda de Estado, hoy saqué un momento para motilar a mi hijo Salvador. Lo dejé impecable, con porte y carácter, ¡como todo un De La Espriella! Son estos pequeños momentos los que más atesoro. Porque mis hijos crecen, el tiempo pasa y hay instantes que no vuelven. Por grandes que sean las responsabilidades que tenga sobre mis hombros, jamás permitiré que me alejen de lo más sagrado que Dios me ha dado: mi familia. Antes que cualquier cargo, soy papá. Y ese será siempre el mayor honor de mi vida. ¡Firme por la Patria! ¡Viva Cristo Rey! 🇨🇴🐅 — DE LA ESPRIELLA STYLE (@DELAESPRIELLAE) November 8, 2026

Salvador es uno de los cuatro hijos del matrimonio entre Abelardo de la Espriella y la primera dama Ana Lucía Pineda, con quien se casó en 2008. La familia presidencial la completan Lucía (15 años), Filippo (9 años) y Francesca (4 años).

No es la primera vez que el mandatario comparte espacios cotidianos junto a su entorno cercano. En semanas anteriores, De la Espriella ya había publicado contenido relacionado con su rol de padre, como su asistencia a reuniones escolares en el colegio de sus hijos, destacando la importancia de acompañar de cerca su etapa de crecimiento.

Por su parte, Ana Lucía Pineda ha reiterado en diversas intervenciones públicas que la prioridad de la pareja, aun en medio de las exigencias del cargo público y las dinámicas políticas, sigue siendo guardar la estabilidad e intimidad del hogar.

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La publicación de este fin de semana concluyó con una declaración directa sobre las prioridades personales del presidente colombiano: “Por grandes que sean las responsabilidades que tenga sobre mis hombros, jamás permitiré que me alejen de lo más sagrado que Dios me ha dado: mi familia. Antes que cualquier cargo, soy papá. Y ese será siempre el mayor honor de mi vida”.

El contenido generó diversas reacciones y comentarios en redes, donde los usuarios destacaron la posición del presidente y la importancia de equilibrar el trabajo con la vida familiar.