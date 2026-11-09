EE.UU. confirmó “entrenamiento y equipos” al Ejército y Policía para ejecutar operación: estos son los detalles

Los golpes en contra de estructuras dedicadas ale negocio ilegal del narcotráfico en el actual Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, no cesan y por el contrario se vienen incrementando en zonas estratégicas del país.
Y en medio e esa cruzada, se conoció una publicación de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, en donde se confirmó “entrenamiento, logística y equipos” al Ejército y Policía para ejecutar una operación en Nariño.
“¡Golpe al narcotráfico en Nariño! Caen laboratorios que producían 2+ toneladas de cocaína al mes. 🚨🤝 Con entrenamiento, logística y equipos de EE. UU. 🇺🇸, la @PoliciaAntiNar y @COL_EJERCITO ejecutaron la Operación Ocaso”, anotó la embajada en su cuenta oficial de X.
Además, dio un balance de la operación con la incautación de:
🔹 670 galones de cocaína en suspensión
🔹 1.625 galones químicos líquidos
🔹 375 kg químicos sólidos
“¡Nuestra cooperación bilateral sigue golpeando las finanzas del crimen organizado”, recalcó la Embajada de Estados Unidos en Colombia.
🚨 ¡Golpe al narcotráfico en Nariño! Caen laboratorios que producían 2+ toneladas de cocaína al mes. 🚨— US Embassy Bogota (@USEmbassyBogota) November 9, 2026
🤝 Con entrenamiento, logística y equipos de EE. UU. 🇺🇸, la @PoliciaAntiNar y @COL_EJERCITO ejecutaron la Operación Ocaso.
🎯 Se incautaron:
🔹 670 galones de cocaína en… pic.twitter.com/VqLutXGPxE
Cabe señalar que este lunes el jefe de Estado ha reportado varios golpes en contra de estructuras delincuenciales.
“En Tibú, Norte de Santander, nuestras tropas golpearon a la Estructura 33 de las disidencias de las FARC, con la captura de cuatro presuntos integrantes y la recuperación de un menor de edad. Entre los capturados se encuentran alias ‘Eddy’, señalado segundo cabecilla de escuadra; alias ‘Franyer’, presunto sicario, y alias ‘Franklin’, señalado de operar drones y participar en acciones criminales. También incautamos armas, municiones y explosivos, incluidos 938 metros de cordón detonante y cinco kilos de pentolita”, dijo De La Espriella.
Y avanzó: “En Uribia, La Guajira, nuestras tropas enfrentaron al Frente Javier Cáceres de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Durante la operación fueron incautadas cuatro armas largas, cuatro proveedores y 103 cartuchos. ¡SEGUIMOS GOLPEANDO SU CAPACIDAD ARMADA Y CERRÁNDOLES EL PASO A LOS CRIMINALES!”.
“En Suárez, Cauca, nuestro Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana desarrollaron una operación humanitaria que permitió recuperar a un menor de edad reclutado por la estructura Jaime Martínez y evacuar a tres familiares que se encontraban amenazados. ¡CUATRO VIDAS PROTEGIDAS Y UNA FAMILIA RESCATADA DEL MIEDO!”, indicó.
¡TRES OPERACIONES, TRES GOLPES CONTUNDENTES CONTRA EL NARCOTERRORISMO! ¡LA OFENSIVA NO SE DETIENE!— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 9, 2026
En Tibú, Norte de Santander, nuestras tropas golpearon a la Estructura 33 de las disidencias de las FARC, con la captura de cuatro presuntos integrantes y la recuperación de un… pic.twitter.com/8zQIQu8rIX
Finalmente envió su reconocimiento “a los hombres y mujeres de nuestra Fuerza Pública. Cada operación demuestra que con inteligencia, coordinación y determinación estamos recuperando la autoridad del Estado y protegiendo a los colombianos”.
“A las organizaciones narcoterroristas les advierto: ¡TIENEN LOS DÍAS CONTADOS! NO IMPORTA DÓNDE SE ESCONDAN NI CUÁNTAS ARMAS TENGAN. LOS VAMOS A PERSEGUIR, A DESMANTELAR SUS ESTRUCTURAS Y A LLEVARLOS ANTE LA JUSTICIA.”, concluyó el mandatario.