EE.UU. confirmó “entrenamiento y equipos” al Ejército y Policía para ejecutar operación: estos son los detalles

Los golpes en contra de estructuras dedicadas ale negocio ilegal del narcotráfico en el actual Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, no cesan y por el contrario se vienen incrementando en zonas estratégicas del país.

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Y en medio e esa cruzada, se conoció una publicación de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, en donde se confirmó “entrenamiento, logística y equipos” al Ejército y Policía para ejecutar una operación en Nariño.

“¡Golpe al narcotráfico en Nariño! Caen laboratorios que producían 2+ toneladas de cocaína al mes. 🚨🤝 Con entrenamiento, logística y equipos de EE. UU. 🇺🇸, la @PoliciaAntiNar y @COL_EJERCITO ejecutaron la Operación Ocaso”, anotó la embajada en su cuenta oficial de X.

Además, dio un balance de la operación con la incautación de:

🔹 670 galones de cocaína en suspensión

🔹 1.625 galones químicos líquidos

🔹 375 kg químicos sólidos

“¡Nuestra cooperación bilateral sigue golpeando las finanzas del crimen organizado”, recalcó la Embajada de Estados Unidos en Colombia.

Cabe señalar que este lunes el jefe de Estado ha reportado varios golpes en contra de estructuras delincuenciales.

“En Tibú, Norte de Santander, nuestras tropas golpearon a la Estructura 33 de las disidencias de las FARC, con la captura de cuatro presuntos integrantes y la recuperación de un menor de edad. Entre los capturados se encuentran alias ‘Eddy’, señalado segundo cabecilla de escuadra; alias ‘Franyer’, presunto sicario, y alias ‘Franklin’, señalado de operar drones y participar en acciones criminales. También incautamos armas, municiones y explosivos, incluidos 938 metros de cordón detonante y cinco kilos de pentolita”, dijo De La Espriella.

Y avanzó: “En Uribia, La Guajira, nuestras tropas enfrentaron al Frente Javier Cáceres de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Durante la operación fueron incautadas cuatro armas largas, cuatro proveedores y 103 cartuchos. ¡SEGUIMOS GOLPEANDO SU CAPACIDAD ARMADA Y CERRÁNDOLES EL PASO A LOS CRIMINALES!”.

“En Suárez, Cauca, nuestro Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana desarrollaron una operación humanitaria que permitió recuperar a un menor de edad reclutado por la estructura Jaime Martínez y evacuar a tres familiares que se encontraban amenazados. ¡CUATRO VIDAS PROTEGIDAS Y UNA FAMILIA RESCATADA DEL MIEDO!”, indicó.

Finalmente envió su reconocimiento “a los hombres y mujeres de nuestra Fuerza Pública. Cada operación demuestra que con inteligencia, coordinación y determinación estamos recuperando la autoridad del Estado y protegiendo a los colombianos”.

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“A las organizaciones narcoterroristas les advierto: ¡TIENEN LOS DÍAS CONTADOS! NO IMPORTA DÓNDE SE ESCONDAN NI CUÁNTAS ARMAS TENGAN. LOS VAMOS A PERSEGUIR, A DESMANTELAR SUS ESTRUCTURAS Y A LLEVARLOS ANTE LA JUSTICIA.”, concluyó el mandatario.