“Con nuestros niños no se mete nadie”: sentenció Abelardo De La Espriella tras la captura de alias Milton

A través de su cuenta personal de X, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, entregó detalles de un operativo que adelantó la Policía en contra de la explotación sexual infantil.

Sobre la acción que desplegará las autoridades en Bogotá, Soacha y Villavicencio, fue capturado alias Milton, señalado como uno de los cabecilla de la organización criminal.

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“¡CON NUESTROS NIÑOS NO SE METE NADIE! Nuestra Policía Nacional y la Fiscalía, mediante la Operación 9/11, desmantelaron una red criminal dedicada a comercializar material de abuso sexual infantil por plataformas digitales. Tres capturados en Bogotá, Soacha y Villavicencio, entre ellos alias ‘Milton’, señalado cabecilla de la organización”, expresó De La Espriella.

Y agregó en el mensaje que publicó en su cuenta de X: “La DIJIN logró identificar dos comunidades privadas que almacenaban 461 videos de explotación sexual infantil y cerca de 149 usuarios. Estos criminales cobraban entre $20.000 y $50.000 por acceder al material y ofrecían paquetes de hasta 600 videos”.

“La protección de nuestros niños es una prioridad absoluta. A LOS QUE EXPLOTAN, COMERCIALIZAN Y CONSUMEN MATERIAL DE ABUSO SEXUAL INFANTIL LES ADVIERTO: LOS VAMOS A IDENTIFICAR, PERSEGUIR Y LLEVAR ANTE LA JUSTICIA. NO HABRÁ ANONIMATO, ESCONDITES NI IMPUNIDAD. VAMOS A PROTEGER A NUESTROS NIÑOS CON TODA LA FUERZA DEL ESTADO”, puntualizó.

Por otro lado, este mismo lunes 9 de noviembre, el jefe de Estado entregó detalles de otros golpes en contra de estructuras criminales.

“Nuestra Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, capturó en Medellín e Itagüí a José Alejandro Rivera Beleño y David Zapata Jiménez, señalados de participar en el brutal ataque ocurrido el pasado 4 de noviembre en el centro de Medellín, que dejó dos personas asesinadas, dos heridas y le arrebató la vida a nuestro patrullero Andrés Hamilton Santa Aguirre”, dijo.

También aseguró: “Los capturados deberán responder ante la justicia por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego. ¡EL ASESINATO DE UN POLICÍA ES UN ATAQUE CONTRA TODA COLOMBIA Y NO VAMOS A PERMITIR QUE QUEDE IMPUNE! He sido claro: quien levante un arma contra un colombiano o contra un integrante de nuestra Fuerza Pública tendrá todo el peso de la ley sobre sus hombros. ¡LOS VAMOS A PERSEGUIR, CAPTURAR Y LLEVAR ANTE LA JUSTICIA!”.

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“¡SE LES ACABÓ EL TIEMPO DE CREERSE INTOCABLES! EN COLOMBIA LA AUTORIDAD SE RESPETA Y LA VIDA SE DEFIENDE. Honro a nuestro patrullero Andrés Hamilton Santa Aguirre. Su sacrificio no será olvidado”, puntualizó.