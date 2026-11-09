Centro Democrático propone reducir de 18 a 7 ministerios para ahorrar casi 6 billones de pesos, tras ley de rescate económico

La Ley de Rescate Económico, radicada por el Gobierno De La Espriella en el Congreso de la República, busca darles un respiro a las finanzas del Estado, las cuales sufren una dura presión tras el descuido de la administración de Gustavo Petro, que las dejó en un escenario altamente preocupante.

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Pese a ello, el proyecto no fue recibido con buenos ojos en el Legislativo, dado que aumenta varios de los impuestos que ya existen y produciría un golpe a la clase media al tocar tributos como el impuesto de renta, bajando sus topes, y también la imposición de IVA a alimentos que día a día consumen los colombianos.

La propuesta contempla que el Ministerio de Hacienda absorba entidades como la Dian, la Superfinanciera, la Uiaf y Coljuegos, mientras que la Cancillería asumiría las funciones de Migración Colombia. Foto: Congreso de la República / Cortesía

Varias bancadas han presentado sus objeciones a la iniciativa. Una de ellas es el Centro Democrático, colectividad que es fundamental para el Gobierno, dado que cuenta con un gran número de curules y necesita sus votos para conseguir la aprobación del proyecto.

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Recientemente, la colectividad presentó una propuesta para que se reduzca el Estado. Buscaría bajar de 18 a 7 los ministerios, lo que significaría 5,9 billones de pesos menos de gasto al año.

La propuesta del Centro Democrático surge en medio de las objeciones a la Ley de Rescate Económico del Gobierno, que genera preocupación en varios sectores por el posible aumento de impuestos y su impacto sobre los hogares colombianos. Foto: Colprensa

La propuesta indica que cuatro mantengan su nombre y absorban entidades. El de Hacienda absorbería a la Dian, Uiaf, Superfinanciera, Coljuegos, Grupo Bicentenario y la SAE. La Cancillería absorbería a Migración Colombia. El de Justicia fusionaría registro, bomberos y derechos de autor. Finalmente, Defensa absorbería a las Fuerzas Militares y la Policía.

Por otro lado, se crearían dos ministerios: Desarrollo Económico, incluyendo los ministerios de Minas y Energía, Agricultura, Comercio, Transporte, Tecnología y Vivienda, y Capital Humano, fusionando Salud, Educación, Trabajo, Cultura y Deporte, Ambiente y Subsidios, que es el mismo Prosperidad Social.