Senador Germán Rodríguez presentará proposición para revocar permiso de Petro para salir del país

Las revelaciones que se han conocido en las últimas semanas sobre lo que habría ocurrido en el gobierno del expresidente Gustavo Petro llevaron a que el senador Germán Rodríguez, de Salvación Nacional, solicitara que se revise el permiso del exmandatario para salir del país, que debe pasar por el Congreso.

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Además, anunció que el exmandatario actualmente cuenta con 335 procesos penales y disciplinarias en su contra en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.

La plenaria del Senado ya le había autorizado a Petro salidas del país durante un año, es decir, hasta agosto de 2027, con la condición de que debía informar el destino y las fechas cada vez que va a dejar el país.

Uno de los argumentos que tiene Rodríguez para que se revise ese permiso es que durante el periodo en el que se aprobó esa decisión a hoy se han conocido varios hechos de lo ocurrido en su mandato, como las dudas sobre la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), la posible incidencia extranjera a los sistemas de inteligencia del país, entre ellos Rusia; así como la denuncia hecha por Deicy Jiménez en SEMANA por los denominados ‘sexocontratos’ en los que dijo que el expresidente Gustavo Petro le habría ayudado a tener contratos con el Estado a cambio de relaciones sexuales. Y lo revelado por Eva Ferrer a este medio de comunicación.

Para Rodríguez, el principal argumento para revisar esta decisión es que el exmandatario pueda salir del país ante las investigaciones que reposan en su contra y evada la justicia. “El miedo es que Petro se vuele del país”, aseguró. Y recordó lo sucedido con el exdirector del Dapre, Carlos Ramón González, que llegó a tener circular roja de Interpol y se ha refugiado en Nicaragua. O Jesús Santrich que se fue a Venezuela en libertad tras firmar el acuerdo de paz con las Farc de 2016 y luego continuó delinquiendo.

El senador Germán Rodríguez presentará la proposición en la plenaria de este martes. Foto: Equipo de prensa Senador

“La situación y el panorama son completamente diferentes”, aseguró Rodríguez quien confirmó que este martes, 10 de noviembre, radicará la proposición para estudiar esa solicitud y saber los respaldos con los que contaría. “El riesgo es que Petro se vuele del país”, insistió el senador de Salvación Nacional.

Rodríguez aseguró que buscará los apoyos para esta solicitud, entre ellos, a la bancada del Centro Democrático que tuvo voces que no la apoyaron en agosto.

En caso de que este martes la plenaria del Senado vote esa proposición y logre la mayorías se le negaría el permiso a Petro de salir del país. “Esperamos los colombianos que la verdad salga a la luz”, dijo el senador.

Rodríguez agregó que su idea podría tener respaldos porque algunos de los políticos que apoyaban a Petro, entre ellos, Claudia López, ya han tomado distancia tras los escándalos.