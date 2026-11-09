Estratega de De La Espriella se mete en controversia del hacker de la DNI en gobierno Petro que intentó infiltrar elecciones

Carlos Suárez, el estratega político de la campaña presidencial de Abelardo De La Espriella, conoció cómo pocos la forma como la oposición le hizo contrapeso a la candidatura del Tigre en medio de una campaña tensionante donde el candidato de la izquierda, Iván Cepeda, fue derrotado en las urnas.

Por eso, con el escándalo de Carlos Oyola, el neivano capturado y señalado por las autoridades como el hacker que, al parecer, intentó infiltrar los resultados en las elecciones presidenciales del 2026, desde la Dirección Nacional de Inteligencia, Suárez no se quedó callado.

“Para verdades, el tiempo”, opinó.

Abelardo De La Espriella y Carlos Suárez. Foto: Archivo particular suministrado a Semana - A.P.I.

“Lo vivimos, lo enfrentamos y lo derrotamos: la campaña fue una avalancha de ataques coordinados, premeditados, aleves, mentirosos e ilegales. Con la ardentía del tigre, tecnología, estrategia, fe y el fervor del pueblo, resistimos y ganamos.No importa lo que inventen, lo único cierto es que salvamos la Patria y seguiremos en la lucha porque la amenaza de los mismos de siempre no cesa”, afirmó.

Y remató: “¡No nos van a detener! ¡Firmes por la Patria!“.

Suárez reaccionó a la relación de los contratos que sostuvo Carlos Oyola con el gobierno del presidente Gustavo Petro, entre ellos, en la Dirección Nacional de Inteligencia, una de las entidades más sensibles del Estado porque maneja información privilegiada de seguridad nacional.

Carlos Andrés Oyola Tovar; imágenes de referencia del Congreso y la Contraloría. Foto: SEMANA/Colprensa/SEMANA.

Según documentos internos de la DNI, dirigidos al despacho del presidente Abelardo De La Espriella, este hombre habría tenido a cargo dos polémicas misiones: “Hackeo de entidades del Estado para que contrainteligencia tuviese acceso a las bases de datos, las cuales alojó en una nube y perdió esa información”, describió Noticias Caracol en un informe especial divulgado en la noche de este domingo, 8 de noviembre.

Otro hecho tiene que ver con la jornada electoral del pasado 21 de junio, cuando se definió la Presidencia entre Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda: “Lidera la red que realizaría el trabajo para cambiar resultados de la votación del 21 de junio (…) junto con otros integrantes ejecutaría los ataques contra la Registraduría”.

Es decir, desde el gobierno Petro se habría diseñado un plan para afectar los resultados electorales, de acuerdo con los datos compartidos por el medio de comunicación.

Capturan en Neiva a Carlos Andrés Oyola Tovar, funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia. Foto: Gaula Militar

En el mismo informe periodístico se reseñó que el ingeniero de sistemas estaba adscrito a Contrainteligencia y que el director de esa área lo puso a disposición del director de la DNI de la época, Jorge Lemus.

En síntesis, Oyola se convirtió en una ficha clave de la Dirección y gozó de confianza de los directivos, que a su vez tenían comunicación directa y permanente con el expresidente Gustavo Petro, según fuentes consultadas por SEMANA.

El ingeniero Carlos Andrés Oyola Tovar fue capturado este fin de semana por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía. No por su relación y los presuntos hechos irregulares que habría cometido en la DNI, sino por delitos asociados a un aparente fraude en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Se le acusa de posible acceso abusivo informático, falsedad en documento público, fraude procesal y concierto para delinquir.