Se conoce lo que supuestamente hacía Petro antes de entrar a los consejos de ministros: “Se demoraba entre 45 y 50 minutos”

Felipe Zuleta generó todo un revuelo con su nuevo libro en el que habla sobre las mujeres que han rodeado al expresidente Gustavo Petro. La publicación se da en medio de los escándalos que tienen en el ojo del huracán al exmandatario, especialmente el de los sexocontratos denunciado por Deicy Jiménez en SEMANA.

Felipe Zuleta contó detalles de las graves revelaciones que hay en su libro ‘Las mujeres de Petro’: “Le tienen pánico y terror”

El texto fue presentado el pasado viernes, se titula ‘Las Mujeres de Petro’ y ya se conocen algunos detalles de su contenido. Los pormenores fueron dados por el propio autor durante una entrevista con Blu Radio.

Zuleta contó varias de las cosas que los lectores podrán encontrar allí y con las que, según dijo, quedarían demostrados los excesos en la vida del exjefe de Estado.

Hubo un aspecto que llamó la atención: el también abogado explicó lo que supuestamente hacía el hoy líder de la oposición antes de ingresar a algunos consejos de ministros.

Portada del libro 'Las Mujeres de Petro', publicado por Felipe Zuleta. Foto: .

“Muchas de las mujeres coinciden en el uso de sustancias alucinógenas o psicotrópicas por parte del expresidente de la República. (...) Angie Rodríguez sostiene que Petro usaba tusi, hay otras que dicen que él usaba otras sustancias”, comentó.

Zuleta fue más allá e indicó que, de acuerdo con las fuentes, Petro usaba pequeños parches que, al parecer, serían de drogas. “Dicen ellas que antes del expresidente entrar a algunos de los consejos de ministros, se ponía parches en los ojos”, relató.

“Dicen que se demoraba en el baño entre 45 y 50 minutos antes de entrar al consejo de ministros, porque se ponía unos parchecitos en los ojos. Estos parchecitos, según he podido yo investigar, serían de LDS, aunque no sé exactamente si lo son”, añadió.

Felipe Zuleta reveló lo que Petro hacía con su celular durante fiestas en las que supuestamente consumía drogas: “Muchas dicen”

El panelista de la mencionada emisora afirmó que varios de los testimonios que recolectó coinciden en el uso de estas sustancias por parte del exjefe de Estado.

Además, también contó que, según sus fuentes, Petro en su celular grababa muchas de las escenas que ocurrían en las fiestas en las que participaba, al parecer, con mujeres.

“Él no siempre intervenía activamente de estas escenas, sino que las grababa y las tenía en su celular. Entonces eso es lo que relatan estas mujeres”, complementó.