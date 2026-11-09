María Fernanda Carrascal no guardó silencio tras el comunicado de las hijas de Petro en medio del escándalo de los ‘sexocontratos’

Este domingo, 8 de noviembre, Sofía y Antonella Petro, dos de las hijas del expresidente Gustavo Petro, se pronunciaron a través de un comunicado sobre el escándalo de los ‘sexocontratos’ que salpican al exjefe de Estado. Lo anterior, luego que Deicy Jiménez denunciara en SEMANA que él le pagó servicios sexuales con contratos.

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En el comunicado, las hijas de Petro empezaron diciendo que la denuncias contra su papá se deben “tomar con seriedad” y que los señalamientos contra las denunciantes se deben rechazar.

“Como feministas, siempre será nuestro deber hacer un llamado a tomar con seriedad las denuncias de las mujeres y pedir que sean protegidas. El linchamiento, la burla, la revictimización y la retórica misógina contra la denunciante deben ser rechazados. No tomar esta posición significaría dar crédito a las respuestas misóginas que se activan sistemáticamente siempre que una mujer hace una denuncia. No debemos permitir ese precedente y este es el motivo por el que decidimos escribir estas palabras. Pedimos que las investigaciones avancen con toda celeridad y tengan en cuenta una perspectiva de género en su análisis del caso”, empezaron diciendo Sofía y Antonella Petro en la misiva.

Luego que las hijas de Petro compartieran dicho comunicado, quien reaccionó al respecto fue la representante a la Cámara por el Pacto Histórico, María Fernanda Carrascal.

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Lo hizo con un mensaje en Instagram, sobre el mismo comunicado: “Las abrazo con todo el corazón y con todo el cariño, no deberían ser ustedes quienes respondan, ninguna de nosotras”.

Vale destacar que, en el comunicado, Sofía y Antonella Petro también manifestaron que confían en que su papá responderá ante la justicia, tras dichos señalamientos.

“Como hijas, confiamos en que nuestro padre, como ya lo ha afirmado, comparecerá ante la justicia sin dilación. Esa respuesta le corresponde únicamente a él. Sabe él, más que nadie, que durante su gobierno y desde antes ha tenido a unas criticas feministas en casa, criticas de comportamientos machistas. Sabe que estaremos para él, a la vez que no renunciaremos a nuestras posiciones políticas y éticas. Mucho antes de esta denuncia y, sobre todo, más allá de ella, su vida pública y privada ha pasado por un escrutinio minucioso que a ningún otro político se le ha hecho en este país”, dijeron puntualmente.

Al final del comunicado, Sofía y Antonella recalcaron que buscarán “ser lo más fieles posible a las personas que procuramos ser”.

“Somos conscientes de que probablemente estas palabras serán insuficientes como feministas. insuficientes como mujeres de izquierda, insuficientes como hijas. Dentro de esa imperfección y contradicción, buscaremos ser lo más fieles posible a las personas que procuramos ser”, concluyeron Sofía y Antonella Petro en el comunicado de este domingo.