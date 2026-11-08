Iván Cepeda hace llamado a erradicar el machismo y el patriarcado en el Pacto Histórico

El excandidato presidencial y senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda, lanzó un fuerte llamado a la transformación interna de las fuerzas progresistas en el país, tras admitir que todavía existe un marcado machismo y patriarcado en la dirección y las diferentes estructuras de la colectividad.

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Cepeda señaló que parte fundamental de la responsabilidad de que se mantenga esta condición recae sobre los propios compañeros que ejercen roles y funciones de dirección dentro de la coalición.

“La izquierda colombiana, sus dirigentes e integrantes, no podemos pretender que por ser portadores de una tradición histórica de luchas, que por tener un ideario y un programa de transformación de la sociedad, estemos exentos o inmunes a las ideologías, conductas y atavismos de la sociedad que precisamente queremos transformar”, señaló el excandidato presidencial.

De hecho, advierte que el peor error que puede cometer este sector político es creer que está “vacunado” contra estas problemáticas. “Debemos reconocerlo, en sectores de la izquierda colombiana contemporánea, persisten expresiones concretas de esa cultura patriarcal”, dijo.

Cepeda detalla que entre estas expresiones se encuentran el caudillismo, el culto a los liderazgos masculinos y la concentración de las decisiones en círculos cerrados de hombres.

Así mismo, dice que se evidencia una descalificación constante hacia las mujeres que ejercen autoridad, a quienes se suele juzgar con criterios distintos y mucho más severos. A esto se suma la apropiación por parte de los hombres de la palabra, la representación, la figuración pública y el reconocimiento político.

El diagnóstico que hace el senador progresista también revela dinámicas de encubrimiento dentro de las filas políticas, tales como el silenciamiento de las denuncias, la revictimización de quienes se atreven a señalar los abusos y el uso de la lealtad partidista como un mecanismo para imponer el silencio.

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“Existen además conductas machistas más sutiles, pero no menos perversas”, señaló Cepeda, haciendo referencia a la distribución desigual de las tareas políticas y organizativas, y la expectativa de que las mujeres asuman en solitario el trabajo de cuidado, la organización cotidiana y las responsabilidades menos visibles dentro de las organizaciones, mientras los hombres continúan ocupando los espacios de decisión y protagonismo.

Ante este panorama, Cepeda concluye que ha llegado la hora de erradicar todas estas conductas “sin ninguna clase de contemplación”.