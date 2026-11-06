POLÍTICA

Iván Cepeda reaccionó al escándalo de los ‘sexocontratos’ que salpican a Petro: hizo llamado al Pacto Histórico

El senador del Pacto Histórico se pronunció a través de su cuenta en X.

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Redacción Nación
6 de noviembre de 2026 a las 12:15 p. m.
Gustavo Petro e Iván Cepeda.
Gustavo Petro e Iván Cepeda. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

En medio del escándalo de los ‘sexocontratos’ que salpican al expresidente Gustavo Petro, quien por fin se pronunció al respecto fue el exsenador Iván Cepeda.

“Uno de los principios éticos y políticos fundamentales de todas las personas que integran y dirigen el Pacto Histórico es el deber del manejo escrupuloso, responsable y transparente de los recursos públicos y de la contratación estatal. Este compromiso implica, igualmente, el rechazo absoluto a cualquier forma de corrupción, abuso de poder o utilización indebida de las responsabilidades públicas”, empezó diciendo Cepeda en un comunicado que compartió a través de su cuenta en X.

Así mismo, el excandidato presidencial aprovechó para hacer un llamado al Pacto Histórico.

“En consecuencia, ante cualquier señalamiento, denuncia o requerimiento de las autoridades judiciales y de los organismos de investigación, quienes integramos el Pacto Histórico tenemos la obligación de asumir nuestra defensa con plena disposición, comparecer ante las autoridades competentes y responder por nuestros actos, siempre con la verdad y con sujeción a la ley”, dijo Cepeda.

Posteriormente, Cepeda recalcó que el expresidente Petro ha dicho que está dispuesto a acudir a la justicia para esclarecer todo en medio del escándalo por los ‘sexocontratos’.

“El expresidente Gustavo Petro Urrego lo ha expresado con toda claridad frente a su propia situación: está dispuesto a comparecer ante la justicia y responder con la verdad. Esa debe ser una conducta y una convicción que nos comprometa a todos.Al mismo tiempo, como lo ordena la Constitución, es imprescindible el respeto irrestricto de las garantías al debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a la defensa”, señaló el excandidato presidencial, al respecto.

Y concluyó Cepeda en su comunicado de este : “La transparencia y la responsabilidad frente a la justicia son inseparables de la obligación de garantizar que toda investigación se adelante con independencia, imparcialidad y respeto para todas las personas y las partes intervinientes”.

En desarrollo.