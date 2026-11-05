Gabriela Muñoz, una de las jóvenes de los escándalos de Petro, se pronunció por video de Deicy Jiménez: “Lo que no comprendo”

Las jóvenes Juliana Guerrero y Gabriela Muñoz protagonizaron grandes escándalos en la administración Petro. Sobre esta última, Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), reveló cómo “manejó a su antojo la Aeronáutica Civil”. Esa denuncia puso en el ojo del huracán a Muñoz, luego de conocerse que su hermano y sus primos habrían sido vinculados a la entidad por supuesta imposición de la familia.

SEMANA conoció y publicó en su momento que, desde el aterrizaje de la familia Muñoz en la Aerocivil, se desplegó una red de contratistas y funcionarios que ejercerían poder en la entidad, supuestamente, con la bendición del entonces presidente Petro. Este medio se comunicó con una decena de trabajadores, funcionarios y altos exfuncionarios que entregaron la radiografía sobre cómo operaría este entramado.

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Al igual que sucede ahora, con el escándalo porque la joven Deicy Jiménez publicó un video en el cual Petro la besa, el patrón denunciado es similar. Mujeres jóvenes, bellas, integrando el gobierno Petro sin mérito alguno, manejando grandes presupuestos y adquiriendo contratos multimillonarios. El país recuerda a Juliana Guerrero, la joven que Petro presentó un día en un consejo de ministros y que recientemente se sometió a la justicia y aceptó que falsificó títulos con tal de ser nombrada viceministra.

Bajo ese contexto, Gabriela Muñoz se pronunció: “Todas las personas tienen derecho a denunciar. Lo que no comprendo es cómo un asunto tan delicado termina convertido en un espectáculo mediático. ¿Desde cuándo unos videos de dos personas adultas demostrándose cariño constituyen, por sí solos, prueba de un delito? Si existe una denuncia ante la Fiscalía, las pruebas deben ser valoradas por las autoridades competentes, con todas las garantías del debido proceso, pero no sometidas al juicio de un país que muchas veces prefiere el morbo a la verdad. La exposición mediática no invalida automáticamente una prueba, pero sí puede afectar derechos fundamentales y comprometer la integridad de una investigación. La justicia se administra en los tribunales, NO en las redes sociales. Mientras tanto, ¿por qué no discutimos con la misma intensidad las leyes que se aprueban en el Congreso, sus posibles beneficios para delincuentes o las propuestas de impuestos que podrían golpear el bolsillo de la clase media, los trabajadores y las familias más pobres? Colombia necesita seriedad, no más espectáculos para distraer la atención de los problemas que realmente afectan al país".

De izquierda a derecha Juliana Guerrero, el expresidente Gustavo Petro y Gabriela Muñoz Olaya Foto: Fotos de @soy_juliana_g, en Instagram; César Carrión, presidencia de la República, y @gabymunozz_, en Instagram, respectivamente

El caso de Gabriela Muñoz

Liliana de las Mercedes Olaya, la mamá de los hermanos Muñoz, confesó al país que ella fue la responsable de vincular a sus hijos y sobrinos en la Aerocivil. Esto dejaría al descubierto un delicado caso de nepotismo.

Olaya logró esa influencia a raíz de la cercanía que tendría con el presidente y amasó su poder cuando llegó a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), según fuentes consultadas por este medio. Ella habría llegado a esa entidad por orden de Jorge Lemus, su exjefe en el Cuerpo de Bomberos de Bogotá.

La mujer aterrizó en la DNI siendo psicóloga y especialista en administración. Arrancó como analista y llegó a tomar las riendas de la coordinación de análisis de la Dirección de Contrainteligencia del DNI. Los testimonios conocidos por SEMANA detallaron que sería “la verdadera líder de la inteligencia de Colombia” y tendría línea directa con Petro, supuestamente, para darle información de lo que se movía en ese organismo. Olaya salió de la entidad en julio de 2026.

Gabriela Muñoz y, de fondo, la sede de la Aeronáutica Civil (Aerocivil) Foto: Instagram Gabriela Muñoz

Esa cercanía de Olaya con el Gobierno le habría permitido influir en el entonces director de la Aerocivil, general (r) José Henry Pinto, quien nombró a los hermanos Muñoz el mismo día: 30 de mayo de 2025. Lo curioso es que ninguno presentó una declaración de conflicto de interés. El oficial retirado explicó que los vinculó a la entidad porque “la mamá de Gabriela conoce al presidente (Petro) hace 16 años”.

Así fue como Gabriela entró siendo auxiliar grado uno asignada al área de investigaciones de la Secretaría de la Autoridad y su hermano Santiago como auxiliar grado cinco al grupo de vuelos, teniendo en cuenta que es piloto. El general (r) aseguró: “Mientras estuve, cumplieron sus funciones de la mejor manera”.

Sin embargo, fuentes dentro de la entidad advirtieron que hasta noviembre de ese año, es decir, seis meses después de que entró Gabriela, sus compañeros de trabajo reportaron que “nunca fue a trabajar” y hasta se preguntaban “¿quién era esa señora?”. Para esa época, el general (r) Pinto renunció a la Aerocivil.